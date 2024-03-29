29 марта 2024, 17:28

Всероссийская патриотическая игра «Зарница 2.0» прошла в Ступине

Пресс-служба администрации города или района
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Муниципальный этап всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0» прошел в Ступине. Его организовали «Движение первых» и «Юнармия».

Как рассказали в администрации округа, соревнования прошли на базе центра «Армеец». В них участвовали команды школ № 2, № 9, № 5 и Малинской школы.

Игра прошла в несколько этапов. Участники преодолели полосу препятствий, а также показали свои навыки в строевой подготовке, общевойсковой грамотности и оказании первой помощи.

В результате победителями оказали команды школы № 9 и № 5.

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Школы Ступино
29 марта 2024, 17:37
Школа № 18 в Электростали встретила делегацию учеников из Белоруссии
Администрация Электросталь г.о.
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Школу № 18 в городе Электросталь посетила делегация из школы № 1 города Новополоцка, расположенного на территории Белоруссии. Мероприятие приурочено ко Дню единения народов России и Белоруссии, который отмечается 2 апреля.

Основное внимание в этот раз уделено развитию гражданско-патриотического воспитания в образовательных учреждениях. В рамках программы делегация посетила различные культурные места города, а также центр дополнительного образования для детей под названием «Росток» и центр цифрового развития «IT-куб. Электросталь», который был создан как часть федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование».

В конце мероприятия талантливые коллективы и творческие объединения школы подготовили и представили свои выступления.

Эта международная встреча стала возможной благодаря поддержке администрации города, депутатского корпуса и Управления образования. На торжественном мероприятии присутствовали заместитель председателя городского Совета депутатов Эрленд Гурский, а также депутаты Сергей Карлов и Виталий Шапарный.

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Белоруссия Школы Электросталь
29 марта 2024, 17:09
Глава Лобни Анна Кротова обсудила работу управляющей компании с жителями улицы Победы
Пресс-служба администрации города или района
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Глава Лобни Анна Кротова встретилась с жителями улицы Победы. Она осмотрела дворы и подъезды дома № 20 и оценила работу управляющей компании.

Анна Кротова осмотрела входную группу и отметила необходимость ремонта дорожного покрытия. Кроме того, она дала поручение коммунальщикам просушить подвал дома.

«Территория и подъезды убраны плохо. Нет необходимой информации на стендах. Все мои поручения относительно этого адреса должны быть выполнены сегодня», - заявила глава.

Кротова добавила, что дом планируют включить в программу капитального ремонта на следующий год.

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Лобня
29 марта 2024, 16:54
Более 125 человек выступили на чемпионате по чтению вслух в Электростали
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Чемпионат по чтению вслух среди старшеклассников прошел в Электростали. В отборочном туре приняли участие более 125 учащихся старших классов. Ребята читали отрывки из русской прозы и публицистики, а также стихотворения.

Члены жюри оценивали выступления участников по таким критериям, как техника и артистизм чтения. Победителем городского финала чемпионата стала ученица школы № 12 Дарья Полубнева. Отмечается, что девушка принимает участие в конкурсе третий год подряд. Теперь ей предстоит выступить на областном этапе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Школы Электросталь
29 марта 2024, 16:53
Всероссийский конгресс по детской медицине стартовал в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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В Химках начал работу V Всероссийский конгресс по детской медицине с международным участием «5П Детская медицина». Мероприятие продлится три дня. Главной темой конгресса стала «Здоровый ребенок — миссия выполнима».

Мероприятие проходит на базе Научно-исследовательского клинического института детства Министерства здравоохранения Московской области.

Более 1,5 тысячи врачей из России и других стран примут участие в этом году. Целью встречи является обсуждение последних достижений в области детской медицины и разработка методов для улучшения качества медицинской помощи детям. В этом году впервые проведут всероссийский форум «Орфей». Он посвящен диагностике, лечению и реабилитации детей с редкими заболеваниями.

Министр здравоохранения Московской области отметил важность развития детского здравоохранения в регионе, включая строительство крупнейшей детской больницы и программу «Наш участковый врач». В рамках конгресса также пройдут конференции для молодых ученых и практикующих врачей, а также школа по расшифровке результатов обследований.

Конгресс «5П Детская медицина» представляет собой важную платформу для обмена опытом и знаниями в области детской медицины, а также для развития международных связей и интеграции передовых практик в работу врачей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Химки Врачи Медицина

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