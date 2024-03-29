Всероссийская патриотическая игра «Зарница 2.0» прошла в Ступине

Школу № 18 в городе Электросталь посетила делегация из школы № 1 города Новополоцка, расположенного на территории Белоруссии. Мероприятие приурочено ко Дню единения народов России и Белоруссии, который отмечается 2 апреля.

Основное внимание в этот раз уделено развитию гражданско-патриотического воспитания в образовательных учреждениях. В рамках программы делегация посетила различные культурные места города, а также центр дополнительного образования для детей под названием «Росток» и центр цифрового развития «IT-куб. Электросталь», который был создан как часть федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование».

В конце мероприятия талантливые коллективы и творческие объединения школы подготовили и представили свои выступления.

Эта международная встреча стала возможной благодаря поддержке администрации города, депутатского корпуса и Управления образования. На торжественном мероприятии присутствовали заместитель председателя городского Совета депутатов Эрленд Гурский, а также депутаты Сергей Карлов и Виталий Шапарный.

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