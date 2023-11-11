Самбист из Дубны Михаил Спориш выиграл первенство России

Спортсмен из Дубны Михаил Спориш стал победителем первенства России по боевому самбо. Выиграть соревнования ему помог коронный прием — бросок через бедро.

Победитель первенства России по боевому самбо Михаил Спориш рассказал, как в этом году ему удалось занять первое место.

«В этом году одержал три победы, занял первое место. Уровень соперников был хороший. Смог одолеть своего прошлого соперника, который в прошлом году стал первым», - поделился спортсмен.

Впервые на тренировку Михаил попал в возрасте восьми лет. Он пришел вслед за друзьями. Значимые победы начались в 13-14 лет. При этом Михаил продолжал дисциплинированно ходить на все занятия, повторять раз за разом приемы, оттачивать технику бросков. В результате ему удалось вырваться в лидеры.

Старший тренер отделения борьбы спортивной школы «Дубна» Николай Малышев рассказал о карьере спортсмена.

«Он не боится идти на сближение, защищаться от ударов и использовать преимущества бросовой техники. За счет этого выигрывает», - подчеркнул тренер.

Сейчас Михаил перешел в разряд «Юниоры». Впервые в этой возрастной группе он померяется силами с соперниками в декабре на первенстве Центрального федерального округа.

«Борьба - это моя база, основа, бороться вроде бы умею, а вот с ударами буду заниматься, ходить на бокс, подтягивать. А потом снова - на ковер, к новым победам», - подытожил чемпион.

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