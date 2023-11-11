Всероссийская олимпиада студентов «Я — профессионал» стартовала в Химках
Открытый семинар седьмого сезона всероссийского студенческого соревнования «Я — мастер своего дела» в области «Креативных индустрий» прошел в Московском государственном институте культуры. Праздничное событие началось с выступления студентов хореографического факультета института.
Перед участниками выступили ректор Луганской академии культуры и искусств имени Михаила Матусовского, кандидат педагогических наук, профессор, заслуженный деятель искусств Валерий Филипов и другие. Семинар завершился розыгрышем сувениров проекта.
Прием заявок на участие в соревновании продлится до 14 ноября. Каждый желающий может принять участие в нескольких направлениях. Зарегистрироваться можно по ссылке.
Стоит отметить, что проект предлагает групповые консультации по карьерно-психологическому развитию, тесты на профориентацию, стажировки в лучших российских компаниях, а также встречи с ведущими руководителями по персоналу.
Кроме того, участники получат доступ к уникальным материалам, таким как руководство по составлению резюме и форумы с потенциальными работодателями. Победители семинара смогут получить денежную премию в размере до 300 тысяч рублей и возможность продолжить образование на следующем уровне без участия в конкурсе.
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