Всероссийская олимпиада школьников по искусственному интеллекту прошла в Жуковском
Финал всероссийской олимпиады школьников «Технологии и искусственный интеллект» прошла в Центре молодежного инновационного творчества в Жуковском. Участниками стали учащиеся 5-7 классов.
Основная цель олимпиады - познакомить школьников с современными технологиями, программированием, проектированием и другими направлениями.
«Вам предстоит разработать цифрового агента в виде разговорного интерфейса с использованием диалога и использовать ваши навыки программирования на всех этапах создания виртуального помощника», - обратилась к участникам олимпиады директор учебных программ ЦМИТ Жуковский Светлана Савенкова.
Итоги олимпиады станут известны в течение десяти дней после завершения всех этапов. Их опубликуют на сайте и в социальных сетях.
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