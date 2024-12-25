Всероссийская научная конференция о праве прошла в Подмосковье

«В условиях крайней нестабильности современного мира именно право выступает цементирующей основой для обеспечения жизнедеятельности людей, осуществления хозяйственной деятельности, реализации национальных интересов и международного сотрудничества. Тем не менее, право не может оставаться догмой. Меняются человеческие ценности, меняется глобальный миропорядок, национальные приоритеты», - прокомментировала заместитель директора Московского областного филиала Президентской академии Наталья Киселева.

Участники провели дебаты о конституционно-правовых аспектах организации публичной власти в России, обсудили трансформацию правозащитного механизма в условиях СВО и обеспечение прав и свобод граждан, а также затронули вопрос цифровизации права и ее последствия.

«Одной из составляющих образовательного процесса является развитие навыков научно-исследовательской работы. Поэтому для наших студентов подобные мероприятия очень полезны и интересны в плане повышениях интеллектуального и научного потенциала», - добавила декан факультета государственного управления и права Марина Гайдышева.

Спикеры и участники конференции отметили высокую эффективность подобных мероприятий для дальнейшей работы.