22 декабря 2024, 11:44

Всероссийская конференция по изучению фольклора прошла в Химках

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В Химках прошла II Всероссийская научно-практическая конференция-конкурс «Молодежь. Фольклор. Наука». Мероприятие провели на базе кафедры народно-певческого искусства Московского государственного института культуры.

Представили вузов культуры и искусств из Санкт-Петербурга, Челябинска, Красноярска, Минска, других городов России и зарубежья приняли участие в мероприятии.

Более 30 студентов, бакалавров, магистров и аспирантов выступили с докладами по различным тематикам. Молодежь изучала традиционные формы фольклора и его современные интерпретации в музыке, театре или танце. В состав жюри вошли профессора и заведующий кафедрой народно-певческого искусства Государственного института культуры.

Организаторы уверены, что конференция стала поводом для обмена мнениями и опытом.

Ранее в Московском государственном институте культуры прошел конгресс «Вузы культуры и искусств в международном гуманитарном сотрудничестве: диалог культур России и Китая». Организаторы стремились укрепить связи между странами.

Химки
22 декабря 2024, 10:50
Митинг ко дню освобождения от захватчиков прошел в деревне Судниково
МБУ «Спасская ЦКС «Созвездие»
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В деревне Судниково Волоколамского округа отметили годовщину освобождения деревни от немецко-фашистских захватчиков в 1941 году. Торжественный митинг прошел на Аллее Памяти.

5 декабря 1941 года началось контрнаступление советских войск в ходе битвы под Москвой. Советской армии удалось отбить немецких захватчиков от границ столицы. Одним из первых освобожденных населенных пунктов стала деревня Судниково.

Память защитников почтили дети, молодежь и ветераны.

«Мы стоим у братского захоронения. Здесь покоятся люди разных возрастов, мест рождения, национальностей, званий, красноармейцы и партизаны. Мы низко кланяемся тем, кто принес счастье свободы в деревню Судниково. Светлая им память», - сказал заместитель главы Волоколамского округа Алексей Шевченко.

Участники мероприятия возложили к подножию памятника венок и живые цветы.

Волоколамск
21 декабря 2024, 21:05
Около 500 человек посетили областной праздник «Зимние рекорды» в Подольске
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Спортивный праздник «Зимние рекорды» провели в двух парках городского округа Подольск. На мероприятии побывали около 500 горожан. Жители увидели показательные выступления спортсменов, приняли участие в мастер-классах и зарядке, а также посетили ярмарку.

В парке имени Виктора Талалихина перед гостями праздника выступили фигуристы спортивной школы Олимпийского резерва «Витязь». Гости мероприятия увидели также мастер-класс по хоккею от подольских «Витязей». Все желающие приняли участие в спортивной зарядке под руководством группы «Радость движения».

Организаторы спортивного праздника подготовили для горожан выставку «Олимпийские чемпионы». А в новой фотобудке гости праздника смогли запечатлеть на память самые яркие события праздника. Установка оснащена современным оборудованием, благодаря этому снимки получаются яркими и качественными. Также в фотобудке можно распечатать уже готовые фото из галереи телефона.

Для самых маленьких в парке имени Виктора Талалихина организовали мастер-класс по карате и спортивную интерактивную программу. Также юных гостей мероприятия научили делать медальки из бумаги. А все желающие смогли посетить праздничную ярмарку.

Отметим, что общеобластное мероприятие «Зимние рекорды» прошло в 80 парках Подмосковья.

Подольск Парки
21 декабря 2024, 20:48
Лучших врачей по итогам 2024 года наградили в Подольске
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Торжественная конференция под руководством главного врача Вардана Геворкяна состоялась в Подольской областной клинической больнице. На мероприятии отметили медиков, которые добились значительных успехов в работе в этом году.

Врачам клинической больницы в Подольске вручили благодарности и благодарственные письма губернатора Московской области, а также почетные грамоты министерства здравоохранения региона. Премию правительства Московской области «Подмосковный врач - 2024» получили 16 медиков округа, из них 10 человек - специалисты Подольской областной клинической больницы. В этом году муниципалитет занял лидирующую позицию по числу врачей, удостоившихся такой премии.

На мероприятии также отметили поликлинику года, ею стало обособленное структурное подразделение № 1 района Межшоссейный. А отделение хирургии на улице Кирова, дом № 38, признали лучшим среди стационарных отделений. В номинации «Прорыв года» победа у отделения эндоскопии.

Ранее врача Сергея Молчанова удостоили медали Луки Крымского. С получением высокой государственной награды руководителя отделения хирургии Подольской областной клинической больницы в Климовске поздравил глава округа Григорий Артамонов. Сергей Молчанов трудится на этой должности уже девять лет. Он приехал в Подольск из Владивостока. Каждый день хирург с более чем 20-летним стажем проводит сложнейшие малоинвазивные операции и спасает жизни людей.

Подольск Здравоохранение Врачи
21 декабря 2024, 20:26
Благотворительная гонка с участием знаменитых лыжников прошла в Подольске
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В лесопарке «Дубовицкий лес» в Подольске состоялась гонка легенд отечественного лыжного спорта «Это все еще я!». К благотворительному забегу присоединились свыше 100 человек из разных округов Подмосковья.

На лыжню вышли такие звездные спортсмены, как Николай Замятов, Наталья Зернова, Александр Завьялов, Светлана Нагейкина, Юрий Борзаковский. Создатель «Лыжни России» и заслуженный тренер России Альберт Вахрушев также принял участие в благотворительном забеге. Разминались участники спортивного мероприятия под руководством советской лыжницы, призера Олимпийских игр, чемпионки мира Маргариты Ачкиной.

Одну из дистанций пробежала 91-летняя Клара Богатова из Подольска. Несмотря на возраст женщина старается не пропускать ни одно спортивное событие в городе.

Глава Подольска Григорий Артамонов поблагодарил собравшихся за активное участие. Особенно он отметил ветеранов спорта.

«Вы являетесь настоящим примером для подражания подрастающему поколению», - подчеркнул руководитель муниципалитета.

Спортсмены Подольск

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