Всероссийская акция «Вода России» пройдет в Воскресенске
Всероссийская акция по очистке берегов водных объектов от мусора «Вода России» пройдет в городском округе Воскресенск. Участники уберут территорию вокруг Большого и Школьного прудов в деревне Ратчино.
Акция призвана повысить экологическую грамотность населения и привлечь внимание общественности к охране водных ресурсов. Отметим, что вест необходимый инвентарь, мусорные мешки и перчатки участники события смогут получить на месте.
Всех неравнодушных граждан городского округа Воскресенск, желающих принять участие в мероприятии ожидают 24 мая в 10.00.
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