Всероссийская акция в поддержку недоношенных детей прошла в Котельниках

В рамках акции на зданиях Дома культуры «Белая Дача» и Дома культуры «Силикат» была включена фиолетовая подсветка, символизирующая поддержку семей, в которых дети появились на свет раньше срока.

Международный день недоношенных детей был учрежден в 2011 году и с тех пор отмечается по всему миру, привлекая внимание к проблемам преждевременных родов и поддержке семей, столкнувшихся с этой ситуацией. Это важный день, который напоминает о достижениях современной медицины в области выхаживания самых маленьких пациентов и повышает осведомленность о необходимости поддержки таких семей.

С момента начала деятельности к этому событию присоединились более 50 стран, демонстрируя единство и солидарность в решении данной проблемы. Присоединение городского округа Котельники к акции подчеркивает важность поддержки и внимания к проблемам недоношенных детей и их родителей.

Фиолетовая подсветка на культурных объектах города стала символом надежды и поддержки, объединяя всех неравнодушных людей в стремлении помочь самым маленьким и уязвимым.

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