Всероссийская акция «Снежный десант РСО» стартовала в Мытищах

Более 200 участников из 17 отрядов отправятся в недельное путешествие. Волонтеры посетят семь локаций: Электросталь, Орехово-Зуево, Звездный Городок, Богородский округ и другие, где помогут тем, кто нуждается в поддержке.

«Пенсионерам чаще всего требуется помощь в колке дров, привезти воду. Если мы говорим про семьи СВО, то женщинам мы помогаем в быту. А с детьми мы работаем, поскольку у нас в регионе очень много вожатых, которые летом организовывают детский отдых», - рассказала заместитель руководителя студенческих отрядов Московской области Снежана Мягкова.

Итоги семидневной акции организаторы подведут до 22 февраля.

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