Всероссийская акция по сбору макулатуры «БумБатл» началась в Подмосковье

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Цель акции - привлечь молодежь к культуре ответственного потребления и раздельному накоплению отходов. В школах и вузах пройдут уроки и лекции на тему сортировки мусора. Также запланированы экскурсии на предприятия по переработке бумаги и в «зеленые» офисы компаний.

«В прошлом году в третьем сезоне акции „БумБатл“ Московская область стала лидером по количеству сданной на переработку макулатуры - 101 тысяча 829 килограммов. Учитывая активную позицию жителей в раздельном сборе отходов, думаю, что и в этом сезоне результат будет не хуже», - говорит министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

По итогам акции определят победителей среди детсадов, школ, вузов и компаний по собранному объему макулатуры. Участники смогут обменять сданную бумагу на билеты в музеи и театры. Более подробную информацию можно найти на сайте.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о необходимость усиления борьбы с выбросом мусора на территориях, не предназначенных для этого.

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