Всероссийская акция «Педагогический диктант» прошла в Павловском Посаде

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Сначала участникам диктанта зачитали отрывок текста, с которым им предстоит работать. Позже они еще раз с ним ознакомились и приступили к изложению своих мыслей на тему педагогических идей прошлого, определяющих будущее.

«В результате мы получим видение того, куда должна двигаться наша педагогика, как должны реализовываться эти идеи в современной школе, как от молодых учителей, потому что за ними будущее, так и от педагогов в большим опытом, которые уже являются носителями традиций современного образования в школе», - отметила главный методист Информационного методического центра Евгения Маренкова.

Диктант написали тысячи педагогов по всей стране. Теперь очередь экспертов. Они проверят все работы. Победителей отметят дипломами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки педагогов. Он выступил с речью на финале конкурса «Учитель года России».

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки педагогов. Он выступил с речью на финале конкурса «Учитель года России».

Поддержите наш Telegram-канал своим бустом - и мы будем делать для вас огненные сторис.

Сначала участникам диктанта зачитали отрывок текста, с которым им предстоит работать. Позже они еще раз с ним ознакомились и приступили к изложению своих мыслей на тему педагогических идей прошлого, определяющих будущее.

«В результате мы получим видение того, куда должна двигаться наша педагогика, как должны реализовываться эти идеи в современной школе, как от молодых учителей, потому что за ними будущее, так и от педагогов в большим опытом, которые являются носителями традиций современного образования в школе», - отметила главный методист Информационного методического центра Евгения Маренкова.

Диктант написали тысячи педагогов по всей стране. Теперь очередь экспертов. Они проверят все работы. Победителей отметят дипломами.