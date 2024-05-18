Всероссийская акция «Ночь музеев» пройдет в Химках 18 мая

В этом году акция связана с Годом семьи, а тема звучит как «Из поколения в поколение. Семейные реликвии».

Жители Химок смогут бесплатно насладиться произведениями русских и зарубежных композиторов. Вечер вокальной музыки под названием «Ты куда летишь…?» представят лауреаты международных и всероссийских конкурсов Татьяна Духина и Александр Дворянов.

Напомним, что ежегодная всероссийская акция «Ночь музеев» проводится уже в 18-й раз. Это культурное событие, объединяющее музеи, галереи, исторические места, библиотеки, архивы и другие культурные учреждения, чтобы бесплатно представить свои уникальные экспонаты всем заинтересованным.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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