18 мая 2024, 13:52

Всероссийская акция «Ночь музеев» пройдет в Химках 18 мая

Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Городской округ Химки присоединятся к ежегодной всероссийской акции «Ночь музеев». В музейно-выставочном комплексе «Артишок» в парке Толстого пройдет камерный концерт вокальной и фортепианной музыки в окружении картин и скульптур.

В этом году акция связана с Годом семьи, а тема звучит как «Из поколения в поколение. Семейные реликвии».

Жители Химок смогут бесплатно насладиться произведениями русских и зарубежных композиторов. Вечер вокальной музыки под названием «Ты куда летишь…?» представят лауреаты международных и всероссийских конкурсов Татьяна Духина и Александр Дворянов.

Напомним, что ежегодная всероссийская акция «Ночь музеев» проводится уже в 18-й раз. Это культурное событие, объединяющее музеи, галереи, исторические места, библиотеки, архивы и другие культурные учреждения, чтобы бесплатно представить свои уникальные экспонаты всем заинтересованным.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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Химки Музеи Общественные акции
18 мая 2024, 14:05
День скандинавской ходьбы провели в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Участники клуба «Активное долголетие» и спортивного клуба «Виктория» городского округа Химки отметили День скандинавской ходьбы. Для всех желающих провели открытую тренировку в парках Подрезково и Толстого.

Группу скандинавской ходьбы создали в клубе «Активное долголетие» в 2013 году. Более 500 жителей Химок освоили технику кардио-ходьбы и нашли новых друзей. Тренировки проходят регулярно несколько раз в неделю, и участники подходят к ним ответственно. По завершении мероприятия каждого участника наградили памятными медалями.

Тренер спортивного клуба «Виктория» городского округа Химки Геннадий Самойлов отметил, что каждую тренировку начинают с общей разминки, улучшая подвижность всего тела. Только после этого участники берут палочки и тренируют ходьбу так, чтобы координация движений рук и ног была синхронной.

Отметим, что присоединиться к проекту можно несколькими способами: зарегистрировавшись на портале «Активное долголетие» или в мобильном приложении «Соцуслуги», а также посетив клуб на улице Кирова, 24.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал срок открытия бассейна в Селятине после ремонта.

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Пенсионеры Химки Активное долголетие
18 мая 2024, 13:47
«Вишневый сад» японского режиссера Миуры открыл фестиваль в Чехове
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Спектакль «Вишневый сад» японского режиссера Мотои Миуры показали со сцены городского театра в Чехове. Постановка открыла 24-й международный фестиваль «Мелиховская весна — 2024».

По словам главы городского округа Чехов Михаила Собакина, концепция фестиваля - показать все разнообразие сценических трактовок произведений великого писателя.

«В Мелихово собираются театры из разных стран с постановками абсолютно любых жанров. Спектаклем-открытием фестиваля стала постановка театра „Чеховская студия“ музея-заповедника Чехова „Вишневый сад“, поставил которую японский режиссер Матои Миура, основатель театра „Читен“ в Киото. Посмотреть на работу японского режиссера к нам приехал чрезвычайный и полномочный посол Японии в России Акира Муто», - рассказал Собакин.

Как рассказал режиссер Миура, он много лет мечтал поставить спектакль по произведениям Чехова и наконец-то его мечта сбылась.

«Трудно представить, насколько Чехов популярен в Японии. Еще школьником я прочел все его произведения. Очень благодарю за предоставленную возможность, потому что это очень важное событие в моей жизни», - пояснил Миура.

В фестивале принимают участие российские и зарубежные творческие коллективы, помимо постановок по произведениям Чехова, в программу фестиваля также вошли спектакли по мотивам сказок Пушкина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Чехов Спектакль Театры Фестивали
18 мая 2024, 13:23
Спартакиаду для медработников ЦФО проведут в Красноармейске
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Первую спартакиаду среди медработников Центрального федерального округа проведут в Красноармейске 16 июня. Презентацию проекта представила начальник местной медсанчасти Ирина Титкова.

По ее словам, идея провести спартакиаду принадлежит врачу-хирургу Анне Чиган.

«На наше предложение, поддержанное руководством ФМБА, откликнулось уже девять учреждений. Из Тверской области, Оболенска, Королева, Пересвета, из Электростали и Москвы», - рассказала Титкова.

Заявки на участие уже подали девять медицинский учреждений, а из-за большого количества желающих сроки регистрации на конкурс продлили до 22 мая.

Соревнования пройдут по нескольким дисциплинам. Среди них не только традиционные, такие как эстафета, но даже бег на ходулях. Для команды красноармейской медсанчасти уже шьют красные футболки и черные шорты с символикой ФМБА.

«Это моя мечта. Когда-то я работала в Томске. Там проводится ежегодная спартакиада медработников городских и областных лечебных учреждений. И этот праздник я хотела принести сюда, в Красноармейск», - рассказала инициатор проекта Анна Чиган.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Праздники Школы Красноармейск
18 мая 2024, 12:56
Третий класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье
Комитет лесного хозяйства хозяйства Московской области
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Подмосковный Комлесхоз опубликовал прогноз пожарной опасности в лесах региона на ближайшие три дня. Из-за установившейся теплой погоды угроза возгораний сохраняется почти повсеместно.

Как пояснили в ведомстве, 18 мая на большей части территории Московской области ожидается третий класс пожарной опасности, а второй - прогнозируется в Бородинском, Волоколамском и Клинском лесничествах. Такой же прогноз сохраняется и на 19 мая.

В понедельник, 20 мая, на большей части территории Подмосковья ожидается третий класс пожарной опасности, в Волоколамском лесничестве - второй класс пожарной опасности.

В Комлесхозе напомнили, что при обнаружении возгорания следует немедленно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о подготовке к пожароопасному сезону в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Лесные пожары Прогноз погоды

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