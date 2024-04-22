Всероссийская акция «Библионочь» прошла в Лобне

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Мероприятие открылось мастер-классом по изготовлению книжных закладок в технике скрапбукинг. Участники, используя наклейки, марки и штампы, создали уникальные и оригинальные закладки для своих любимых книг.

Для любителей рукоделия организовали еще один мастер-класс, на котором можно было сделать сделать браслет из бусин малахита на мемори-проволоке.

На вечере выступил известный композитор и поэт, члена Союза литераторов России Андрей Базовский. Он прочел гостям стихи и песни собственного сочинения.

Клуб настольных игр «Zen Games» также принял участие в «Библионочи».

Завершающим аккордом вечера стала игра «Мафия», проведенная клубом «Морфей». Интеллектуально-детективная атмосфера игры захватила всех участников, создавая напряжение и интерес до последнего момента.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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