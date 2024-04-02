Всероссийская акция «10 000 шагов к жизни» пройдет в Серпухове 6 апреля

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Как рассказали в администрации городского округа, акция, в которой традиционно принимают участие более миллиона человек, проходит с 2015 года по всей стране.

Все жители и гости Серпухова могут также поучаствовать в специальном оздоровительном старте, ведь цель акции - повысить физическую активность и укрепить здоровье.

Марафон стартует на стадионе «Спартак» в 10 утра с двадцатиминутной музыкальной разминки.

Все желающие смогут также получить консультации врачей-терапевтов, а также проверить артериальное давление.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».