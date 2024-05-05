«Всем нам мира, победы!» Воробьев поздравил прихожан храма в Одинцовском округе

Муж Татьяны, Кирилл, служил в спецназе и погиб на СВО в 2023 году. В июне ее старший сын Егор уходит в армию - на днях пришла повестка. Женщина отметила, что сын рад этому - он большой патриот и хочет стать военным.

Губернатор Андрей Воробьев пообещал в ближайшее время приехать к семье в гости и заверил, что «всегда готов уделить внимание, помочь».

Работающая при храме местная жительница Татьяна Пузан рассказала, что ее дочь поет там на клиросе, оба сына - алтарничают. Все трое детей пришли с матерью на службу.

«Поздравляю со Светлой Пасхой! Желаю мирного неба над головой, радости больше, любить друг друга. Всего самого светлого!» - произнесла она.

«Сегодня у нас во всех подмосковных храмах проходят службы, и самое главное - царит хорошее настроение! Хочу поздравить вас с праздником, пожелать всем нам мира, победы!» - обратился к ним Воробьев.

Глава Подмосковья признался, что слушал «много добрых слов» в адрес настоятеля - протоирея Игоря Смертина, - и пожелал, чтобы храм всегда был полон.

Здание заложили в 2005 году. Сейчас идет благоустройство территории на пожертвования прихожан, сообщил настоятель. Мужскую теплую купель уже заложили, завершается строительство женской.

«Приход наш растет, молодежи много, становится больше многодетных семей, что очень радует. Хочу пожелать, чтобы этот светлый праздник Пасхи озарил всю вашу жизнь, дал сил на совершение добрых дел, явил мир в ваших душах и любовь ко Христу нашему и к ближнему!» - добавил Игорь Смертин.