05 мая 2024, 18:11

«Всем нам мира, победы!» Воробьев поздравил прихожан храма в Одинцовском округе

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил с Пасхой прихожан Храма Рождества Иоанна Предтечи в поселке Лесной городок Одинцовского городского округа. Глава региона приехал туда к вечернему богослужению, поставил свечку к иконе «Воскресение Христово», пообщался с настоятелем и посетителями храма.

Муж Татьяны, Кирилл, служил в спецназе и погиб на СВО в 2023 году. В июне ее старший сын Егор уходит в армию - на днях пришла повестка. Женщина отметила, что сын рад этому - он большой патриот и хочет стать военным.

Губернатор Андрей Воробьев пообещал в ближайшее время приехать к семье в гости и заверил, что «всегда готов уделить внимание, помочь».

Работающая при храме местная жительница Татьяна Пузан рассказала, что ее дочь поет там на клиросе, оба сына - алтарничают. Все трое детей пришли с матерью на службу.

«Поздравляю со Светлой Пасхой! Желаю мирного неба над головой, радости больше, любить друг друга. Всего самого светлого!» - произнесла она.

«Сегодня у нас во всех подмосковных храмах проходят службы, и самое главное - царит хорошее настроение! Хочу поздравить вас с праздником, пожелать всем нам мира, победы!» - обратился к ним Воробьев.

Глава Подмосковья признался, что слушал «много добрых слов» в адрес настоятеля - протоирея Игоря Смертина, - и пожелал, чтобы храм всегда был полон.

Здание заложили в 2005 году. Сейчас идет благоустройство территории на пожертвования прихожан, сообщил настоятель. Мужскую теплую купель уже заложили, завершается строительство женской.

«Приход наш растет, молодежи много, становится больше многодетных семей, что очень радует. Хочу пожелать, чтобы этот светлый праздник Пасхи озарил всю вашу жизнь, дал сил на совершение добрых дел, явил мир в ваших душах и любовь ко Христу нашему и к ближнему!» - добавил Игорь Смертин.

Одинцово Праздники Пасха Андрей Воробьев
06 мая 2024, 23:54
Патрулирование пожароопасных участков лесов провели в Подмосковье
Комитет лесного хозяйства МО
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Патрулирование прошло на территории нескольких участков лесного фонда Подмосковья, где наблюдается высокая активность отдыхающих и существует риск возникновения пожаров. В мероприятии участвовали сотрудники отделов надзора и профилактики МЧС России по Московской области, правоохранительных органов, а также эксперты лесной охраны.

Патрулирование осуществлялось в Лосино-Петровском городском округе - вблизи населенных пунктов Савинки, Топорково и Осеево, в Пушкинском городском округе - недалеко от города Красноармейска, поселков Лесной, Зеленоградский и Софрино, а также у деревень Невзорово и Алешино.

Кроме того, инспекции прошли в Щелковском городском округе - вблизи деревень Камшиловка, Сабурово и Воря-Богородское, а также поселков Клюквенный и Фряново.

С приходом теплых весенних дней люди активно начали посещать леса, иногда не соблюдая основные правила поведения. Небрежное обращение с огнем, оставленные горящие костры, мусор, брошенные окурки, а также поджигание сухой травы становятся основными причинами возникновения лесных пожаров.

«Несмотря на выходные и праздничные майские дни, ведутся профилактические мероприятия, направленные на предупреждение нарушений лесного законодательства, особенно в части нарушений Правил пожарной безопасности в лесах», - добавил начальник отдела лесного хозяйства Московского учебно-опытного филиала ГКУ МО «Мособллес» Алексей Толстухин.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пожароопасную обстановку в лесах Подмосковья возьмут на цифровой контроль.

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Пожары Лесные пожары Правила
06 мая 2024, 23:23
Инвесторам из Китая предложили создать производства в Подмосковье
Мининвест
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Делегация Подмосковья провела ряд встреч с руководством высокотехнологичных китайских компаний в рамках визита в Китай. Зампред правительства, министр инвестиций, промышленности и науки области Екатерина Зиновьева пригласила представителей бизнеса к сотрудничеству.

На территории Московской области создана уникальная экосистема для развития бизнеса - это делает регион привлекательным для инвестиций в производство. Формат готовой промышленной недвижимости позволяет максимально сократить расходы на возведение заводов и значительно снизить сроки запуска.

«В регионе создано уже пять таких площадок, в том числе в Солнечногорске и Подольске, еще девять находятся в стадии реализации», - добавила Зиновьева.

Промышленный коворкинг «Индастриал сити» стал площадкой для нескольких международных инвестиционных проектов. Например, на территории индустриального парка «Есипово» уже заработал завод компании «СиЭнПи Рус» - лидера по производству насосного оборудования в Китае.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Инвестиции Бизнес Заводы Китай
06 мая 2024, 22:55
Конкурс «Народная медицинская сестра» стартовал в Подмосковье
Московский областной онкологический диспансер
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Конкурс «Народная медицинская сестра» стартовал в Московском областном онкологическом диспансере. Процесс голосования проходит в три этапа, в ходе которых любой подписчик сообщества может выдвинуть кандидатуры и проголосовать за лучшую медицинскую сестру учреждения.

Главный врач Московского областного онкологического диспансера Владимир Асташов рассказал, что в связи с празднованием Международного дня медицинской сестры и с целью оценки эффективности работы среднего медицинского персонала было принято решение о проведении конкурса.

Он проводится при поддержке первичной профсоюзной организации Московского областного онкологического диспансера. Три финалиста получат ценные призы и почетные грамоты.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Здравоохранение Врачи конкурсы
06 мая 2024, 22:30
Пациентов детской подмосковной больницы поздравили с Пасхой
Пресс-служба Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы (Кукушкина Елизавета Сергеевна)
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Отец Димитрий храма иконы Божией Матери «Знамение» в Переяславской Слободе Сретенского благочиния града Москвы посетил областную травматологическую больницу. Там он поздравил маленьких пациентов с Пасхой.

Он рассказал им о значение этого светлого праздника в православной традиции, а также отметил его историю и значимость в богослужении. Студенты московской государственной консерватории имени Петра Чайковского представили детям инструменты симфонического оркестра и сыграли небольшие классические произведения. Каждый ребенок и сотрудник больницы получил сладкий подарок в конце мероприятия.

«Такие мероприятия помогают не только развлечь маленьких пациентов, но и укрепить их дух и веру в лучшее», - указал главный врач МОДКТОБ Александр Григорьев.

Московская областная детская клиническая травматолого-ортопедическая больница активно сотрудничает с волонтерскими центрами и всегда поддерживает их деятельность.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Праздники Дети Больницы Пасха Врачи

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