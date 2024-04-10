«Все за стенами мечети касается всех». Муфтий Подмосковья — о сохранении межнационального мира

«Все, что происходит и за стенами мечети, касается всех нас. Всех нас омрачили события, которые случились в „Крокус Сити Холле“. Очень тяжело. С состраданием мы сочувствуем всем, кто потерял родных и близких. И нам пришлось очень много сделать, чтобы те цели, которые ставили перед собой террористы, не воплощались сегодня в жизнь. А именно - это сохранение межнационального и межрелигиозного мира в нашем государстве. Это очень важно», - подчеркнул муфтий.

Рушан Аббясов поблагодарил президента, который «с первых дней четко дал важный посыл обществу, сказав, что у терроризма нет национальности и вероисповедания».

«Об этом также сказали и наши духовные лидеры: муфтий Равиль Гайнутдин, патриарх Кирилл. Все мы транслируем обществу, чтобы слышало: ни в коем случае не допускайте раздора на религиозной и национальной почвах. Кто поддался пороку провокации - они противоречат духу ислама», - заключил он.

В своей проповеди муфтий привел пример молодого прихожанина, который, несмотря на юный возраст, спасал людей, не побоялся и не убежал из «Крокуса», а до последнего помогал выбираться из здания.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».