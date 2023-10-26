Все социальные объекты и жилые дома в Королеве подключили к центральному отоплению

На контроле главы городского округа - котельная «Новые Подлипки», где в этом году проводится масштабная модернизация. Это одна из ключевых котельных в городе, она обеспечивает подачу тепла и горячей воды для 160 жилых домов, 10 школ, шести детских садов.

Здесь уже установили два новых котла, смонтировали насосное и газовое оборудование. Сейчас на объекте идет монтаж еще трех котлоагрегатов, ведутся работы по обновлению тепловой сети от котельной протяженностью 900 метров.

«Это важно сейчас, потому что идет похолодание - в выходные уже прогнозируются заморозки. Система ЖКХ работает без сбоев, в настоящее время система центрального отопления запущена и функционирует в полном объеме», - рассказал первый заместитель главы администрации городского округа Королев Сергей Иванов.

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Отопительный сезон в Королеве стартовал еще 4 октября. Для того, чтобы пуск центрального отопления проходил штатно, все коммунальные службы города перешли на усиленный режим работы.

Для контроля над ситуацией в Единой диспетчерской службе была открыта круглосуточная горячая линия, куда можно позвонить и пожаловаться на проблемы с отоплением. В основном обращения были связаны с завоздушиванием или незаконным переустройством внутриквартирного оборудования.

«В случае неподтвержденного выполнения работ управляющими компаниями заявка предоставляется снова на исполнение и будет закрыта только с подтверждением жителя», - рассказала генеральный директор Единой диспетчерской службы Карина Кудряшова.

На сегодняшний день 97% проблемных вопросов коммунальными службами решены и подтверждены заявителями. Среди тех, кто обратился за помощью из-за сбоев в подаче отопления, - жильцы дома № 10Б на улице 50-летия ВЛКСМ. Сразу после заявки здесь провели пуско-наладочные работы, удаление воздуха из системы и восстановление подачи тепла. Теперь в квартирах тепло, и жители довольны.