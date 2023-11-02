Все семь домов достроили в жилом комплексе «Восточный» в Истре

Как рассказали в Главгосстройнадзоре Подмосковья, инспекторы контролировали работы последние полтора года, чтобы добиться наращивания темпов строительства. По словам главы ведомства Артура Гарибяна, сейчас в округе остался один проблемный корпус в ЖК «Малая Истра», на котором уже завершаются работы.

«Напомню, в 2019 году Главгосстройнадзор провел проверку, в ходе которой был выявлен факт хищения денежных средств дольщиков. Собранные материалы стали основанием для возбуждения уголовного дела в отношении бывшего директора первоначального застройщика - ООО „Компания Промсервис“, который в результате был привлечен к уголовной ответственности. Объект включили в ЕРПО, а за достраивание брошенных домов взялся Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства», - рассказал он.

В ноябре этого года в Истре завершат все долгострои.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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