Все предвыборные обращения жителей Подмосковья учтут в работе — Андрей Воробьев

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«В период предвыборной кампании - спасибо большой команде информационщиков, Вячеславу Духину - мы имели возможность обратиться к большому количеству наших избирателей. <…> И те, кто послушал наше обращение, могли дать комментарии, наказы, сказать о какой-то проблеме. Таких комментариев и ответов мы получили порядка 100 тысяч», - поделился Андрей Воробьев.

Работа каждого на своем месте важна и вносит лепту в общий успех, добавил губернатор.

«Я говорю и про глав округов, и про себя, и про определенные категории представителей правительства. Благодарен за то, что такая работа регулярно поддерживается. Это встречи, разговоры, посещения, решение проблемных и сложных моментов, которые беспокоят жителей», - объяснил глава Подмосковья.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о залоге успеха в командной работе областного правительства.