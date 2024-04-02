Все парки в Химках полностью приведут в порядок к 1 мая

Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин провел обход парка Толстого, где в настоящее время идут работы по подготовке зеленых зон к предстоящему летнему сезону. Специалисты «Объединенного городского хозяйства» активно занимаются уборкой территории: удаляют снег, очищают газоны от мусора, листвы и сухих веток.

В парке Толстого также запланирована генеральная уборка детских и спортивных площадок, а также пляжной зоны. Кроме того, будет подготовлен к запуску центральный фонтан парка.

Параллельно с подготовкой к летнему сезону, в парке Толстого продолжается масштабная реконструкция. В прошлом году благоустроили 12 гектаров территории: обновили дорожно-тропиночную сеть, создали велодорожки и новые игровые площадки, а также открыли колесо обозрения высотой 50 метров.

В этом году планируется обновление пляжной зоны, смотровой площадки, открытие павильонов для мастер-классов и модернизация освещения. Также будут созданы новые площадки для активного отдыха.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал приоритетной задачей подготовку парков региона к летнему сезону.

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