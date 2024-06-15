По его словам, бегунам предстоит одолеть восьмикилометровую полосу препятствий. Это подъемы, спуски, водные переправы, грязевые рвы, но, конечно, главное - это безопасность. Поэтому на каждом участке беговой трассы дежурят инструкторы, готовые помочь.

«Все команды очень разные, где-то спортсмены-любители, где-то профессионалы, есть пожарные, предприниматели, студенты. Немало команд, у которых на дистанцию вышли военные, участники СВО», - пояснил губернатор.

Он добавил, что от Власихи бегут действующие офицеры Ракетных войск стратегического назначения России, а от Воскресенска - пятикратные чемпионы «Гонки героев».

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Сегодня в Алабино проходит «Гонка героев» - экстремальный забег, в котором принимают участие более 1,5 тысячи юношей и девушек из 47 городских округов Подмосковья. Об этом написал глава региона Андрей Воробьев в своем Telegram-канале , пожелав спортсменам удачи в соревнованиях.