06 ноября 2023, 17:36

«Все, что нас объединяет». Глава Раменского округа Ханин назвал важной выставку «Россия»

Телеканал «360»
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Стартовавшая в преддверии Дня народного единства выставка-форум «Россия» продемонстрировала ценности и традиции, которые важны для всех жителей страны. Об этом в комментарии «360» заявил глава Раменского городского округа Николай Ханин.

Он подчеркнул, что благодарен организаторам за то, что сумели собрать на одной площадке все регионы России и приурочили открытие ко Дню народного единства.

«Все наши ценности, традиции, все, что нас объединяет, мы видим здесь - вся страна представлена. Это уникальный проект. И конечно, наше Подмосковье - лидер всей страны. Мы представили достижения нашей Московской области», - заявил Ханин.

Глава Раменского городского округа принял участие в акции, которую организовали подмосковные волонтеры. Каждый гость павильона получил возможность написать письмо участникам специальной военной операции. Все послания собирают в прозрачные кубы с логотипами акции «Доброе дело».

«Можете, как я, рассказать о себе и написать важные для вас слова», - посоветовала Николаю Ханину, девушка-волонтер, которая выдавала бланки и собирала уже написанные письма.

Глава Раменского городского округа справился со своим посланием быстро.

«Мы не могли остаться в стороне от поддержки наших героев. Я написал слова признательности и благодарности всем участникам специальной военной операции. Надеюсь, что поддержка из тыла приблизит победу», - заявил он.

Международная выставка-форум «Россия» с главными достижениями страны продолжит работать до 12 апреля. Московская область в своем павильоне подготовила для гостей насыщенную программу, включая виртуальные экскурсии по самым главным достопримечательностям, а также встречи с известными деятелями культуры, спорта и бизнеса.

Раменское Выставка-форум «Россия»
06 ноября 2023, 17:03
Спектакль «Хозяйка Медной горы» представят в театре «Наш дом» в Химках 12 ноября
Telegram-канал Администрации г.о. Химки
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Драматический театр «Наш дом» в Химках поставит спектакль «Хозяка Медной горы». Мероприятие состоится 12 ноября на большой сцене.

Спектакль Юрия Зайцева станет чудесной возможностью совершить путешествие в мир сказочного Урала, где людям открываются не только недра природных богатств, но и загадочные обитатели этих мест. Постановка основана на сказках Павла Бажова.

Показ спектакля состоится 12 ноября в 14:00 и 17:00 на большой сцене театра «Наш дом» в Химках. Все желающие посетить мероприятие могут приобрести билеты на официальном сайте.

Муниципальный депутат Ирина Беляева рассказала, что Павел Бажов стал известен в качестве автора уральских сказов. Спектакль, который пройдет 12 ноября, расскажет об истории и самобытности России.

«„Хозяйка Медной горы“ оставит в душах детей понятие добра, радости и теплоты. Я думаю, всем будут интересны приключения, через которые проходят герои на протяжении всего спектакля», - поделилась Ирина Беляева.

Напомним, театр «Наш дом» недавно открыл новый сезон показов спектаклей. В этом году на главной сцене покажут «Пиросмани, или Праздник одиночества», «Снежный цветок», а также другие известные спектакли.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна вся информация о мероприятиях в регионе. Их список обновляется ежедневно, а при помощи сервиса любой желающий сможет спланировать маршрут выходного дня.

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Химки Спектакль
06 ноября 2023, 16:45
Выставка миниатюр Нюрнбергского периода прошла в Химках
Telegram-канал Администрации г.о. Химки
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Выставку оловянных солдатиков Нюрнбергского периода организовали для любителей истории в Химках. Все работы выполнены руками инженера Николая Ларичева. Мероприятие прошло на базе спортивного комплекса «Факел».

Мастер собственноручно отливал солдатиков, изготавливал их формы из гипса, а на заключительном этапе работ обрабатывал и окрашивал акриловой масляной краской. Он начал увлекаться этим еще в детстве, но со временем хобби переросло в призвание.

Николай Ларичев рассказал, что на выставке представлена реконструкция плоской оловянной военно-исторической миниатюры.

«Плоская называется из-за того, что первоначально началась делаться в Нюрнберге, отсюда пошло и название – нюрнбергская военно-историческая миниатюра, нюрнбергский солдатик», – рассказал Николай Ларичев.

Отметим, что посетители выставки смогли ознакомиться с фигурками солдат армии Наполеона. Чтобы они получались достоверными, Николай Ларичев изучает литературу, рисунки и музейные экспонаты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru размещена вся информация о событиях, которые проводятся для жителей региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Выставки Химки
06 ноября 2023, 16:17
Реорганизация учреждений социальной сферы вышла на финальный этап в Воскресенске
Телеканал «360»
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Реорганизация учреждений социальной сферы началась в Московской области в 2021 году. Управленческая реформа коснулась и Воскресенска и началась со сферы образования. Фактически поменялось только название, даже управленческий персонал остался на своих местах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии ключевых образовательных кластеров в регионе.

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Заместитель главы городского округа Воскресенск Ольга Коротеева рассказала, что на сегодняшний день работают четыре крупных культурно-досуговых центра.

«На сегодняшний день у нас образовано четыре крупных культурно-досуговых центра, которые охватывают весь городской округ. И продолжается реорганизация детских школ искусств, в результате которой семь школ искусств будут объединены в одно юридическое лицо под общим названием „Воскресенская детская школа искусств“», - поделилась Ольга Коротеева.

В сфере спорта заключительным этапом стало объединение в одно юридическое лицо «Воскресенского шахматного клуба», «Спортивного Клуба «Химик» и «дворца водного спорта Дельфин». Это учреждение называется «Воскресенский спортивный клуб «Химик».

Все вопросы, связанные с реорганизацией, носят административный характер и были направлены на оптимизацию управления в социальной сфере. Это никак не повлияло на количественный и качественный состав кружков и секций, а также на образовательный, воспитательный, тренировочный и соревновательный процессы.

Директор «Воскресенского спортивного комплекса «Химик» Евгений Петров подчеркнул, что реорганизация никак не отразилась на детях и их родителях.

«Наоборот, есть улучшение в сторону возможности распределения спортивных залов, возможность предоставления детям, занимающимся в других секциях бассейна и так далее», - поделился Евгений Петров.

В процессе реорганизации ни одно учреждение не было закрыто. Все структурные подразделения сохранили свои исторические названия.

Воскресенск
06 ноября 2023, 15:36
Художник Таша Крестова из Лондона провела мастер-класс для детей в онкодиспансере Балашихи
Телеканал «360»
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Художник Таша Крестова провела для детей с онкозаболевания мастер-класс по акварели. Она сама боролась с лимфомой Ходжкина и вылечилась. Теперь помогает маленьким пациентам не сдаваться.

Таша уверена, что ребенку с онкологическим заболеванием важно выплескивать эмоции на бумагу. Для этого она приехала из Лондона в Московский областной онкологический диспансер и провела мастер-класс для болеющих детей.

«Тот путь, который я прошла, я могу быть с этими детьми на одной волне. Я абсолютно чувствую те же самые лекарства, та же самая история. Я рассказываю им, как классно быть лысой и вообще, как это здорово», - поделилась художник, волонтер Таша Крестова.

Для детей подобная арт-терапия добавила ярких красок в их больничные будни. Ребята отвлекаются от процедур и лекарств.

Таша не первый раз приезжает в Балашиху с такими мастер-классами. Также она читает ребятам сказки по видеозвонку. После ремиссии волонтерство стало частью ее жизни.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в регионе обновили свыше 30 стоматологий и 50 детских поликлиник.

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Балашиха Онкология

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