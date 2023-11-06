«Все, что нас объединяет». Глава Раменского округа Ханин назвал важной выставку «Россия»

Он подчеркнул, что благодарен организаторам за то, что сумели собрать на одной площадке все регионы России и приурочили открытие ко Дню народного единства.

«Все наши ценности, традиции, все, что нас объединяет, мы видим здесь - вся страна представлена. Это уникальный проект. И конечно, наше Подмосковье - лидер всей страны. Мы представили достижения нашей Московской области», - заявил Ханин.

Глава Раменского городского округа принял участие в акции, которую организовали подмосковные волонтеры. Каждый гость павильона получил возможность написать письмо участникам специальной военной операции. Все послания собирают в прозрачные кубы с логотипами акции «Доброе дело».

«Можете, как я, рассказать о себе и написать важные для вас слова», - посоветовала Николаю Ханину, девушка-волонтер, которая выдавала бланки и собирала уже написанные письма.

Глава Раменского городского округа справился со своим посланием быстро.

«Мы не могли остаться в стороне от поддержки наших героев. Я написал слова признательности и благодарности всем участникам специальной военной операции. Надеюсь, что поддержка из тыла приблизит победу», - заявил он.

Международная выставка-форум «Россия» с главными достижениями страны продолжит работать до 12 апреля. Московская область в своем павильоне подготовила для гостей насыщенную программу, включая виртуальные экскурсии по самым главным достопримечательностям, а также встречи с известными деятелями культуры, спорта и бизнеса.