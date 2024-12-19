Вручение премии «Триумф» за спортивные достижения прошло в Подольске

Активно поддерживает округ и инклюзивные виды спорта. Еще одной премии удостоен инструктор по адаптивной физкультуре клуба «Корсар» Сергей Брагин. В Подольске создана пока единственная в Подмосковье хоккейная команда для детей с ментальными нарушениями. 15 девчонок и мальчишек с разными диагнозами тренируются в ледовом дворце «Витязь» три раза в день и уже показывают хорошие результаты.

Проведены сотни мероприятий и соревнований, завоеваны тысячи медалей. В этом году, впрочем, как и всегда, подольские спортсмены были на высоте.

«Городской округ Подольск традиционно является лидером в спорте не только в Подмосковье, но и во всей нашей стране», - отметил глава муниципалитета Григорий Артамонов. Он поблагодарил спортсменов и их наставников за достижения и пожелал продолжать совершенствоваться и побеждать.

Церемония награждения началась с вручения самой престижной в области спорта муниципальной премии имени Михаила Аптекаря тренеру спортивной школы олимпийского резерва «Пахра». Максим Попков тренирует детей вот уже 14 лет. В этом году его подопечные представляли Подольск и Россию на татами в Токио. С первенства по киокусинкай вернулись домой практически с мешком золотых медалей.

На высоком уровне держат планку воспитанники Подольской федерации дзюдо и самбо. Заместитель главы городского округа Вадим Буров вручил ребятам удостоверения, подтверждающие высокое звание «Мастер спорта».

На сцену за наградами также выходили студенты и трудовые коллективы, которые проявили себя на любительском уровне. Универсиады, спартакиады, соревнования по месту жительства - десятки тысяч подольчан активно занимаются физкультурой из года в год.