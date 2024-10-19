19 октября 2024, 22:57

Вручение мандатов депутатам нового созыва прошло в Мытищах

пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Торжественную церемонию вручения провели в администрации Мытищ. Новоиспеченных депутатов поздравили с избранием.

Андрей Гореликов, председатель Совета депутатов городского округа Мытищи, пожелал народным избранникам продуктивной деятельности и вручил мандаты. После торжественной части депутаты на очередном Совете рассмотрели вопросы повестки и проголосовали за внесение изменений в Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства.

Помимо этого, на собрании назначили старост деревень Большая Черная - Екатерину Сомину и Подрезово - ей стала Татьяна Семина.

Благодарственное письмо от Совета Лисичанска за гуманитарную и благотворительную помощь в возрождении города вручили главе городского округа Мытищи Юлии Купецкой.

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Благоустройство Мытищи Депутаты Лисичанск
19 октября 2024, 21:06
Фестиваль хоровой духовной музыки прошел в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Фестиваль хоровой духовной музыки «Покровские встречи» прошел в Сходненской детской школе искусств городского округа Химки. Концерт приурочили к празднованию Покрова Божьей Матери.

Традиционно Покров Божьей Матери празднуется 14 октября. Православные христиане вспоминают чудо 910 года. Предание гласит, что тогда Богородица явилась молящимся во Влахернском храме в Константинополе. Жителей Химок пригласили на фестиваль духовной музыки, приуроченному к этому дню.

Народные песни, посвященный Богородице, и духовные песнопения исполнили коллективы детской школы искусств, хор Троицкого храма, трио храма Благовещения и детский фольклорный ансамбль «Соловейка».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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Православие Химки Фестивали
19 октября 2024, 20:27
Пешеходное движение по мосту в селе Марфино запустят до 1 ноября
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Работы по ремонту моста соединяющего две части села Марфино проводят с учетом движения судов лодочной станции. Подходы к мосту также благоустроят.

Новый пешеходный мост соединит две части села Марфино. «Красный мост» построенный еще в XIX веке находился в полуразрушенном состоянии. Построенный в свое время военными понтонный мост стал крайне небезопасен. Мост через реку Уча сделали чтобы соединить одну часть села с другой, к тому же для жителей улицы Санаторной, где есть и многоквартирные, и частные дома, это единственный пусть до автобусной остановки.

Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая приняла решение о возведении нового моста. Установили новые железобетонные понтоны, которые отличают высокое качество и продолжительный срок службы, обустроят подходы к мосту, смонтируют сходни, проведут благоустройство и наладят освещение в ближайшее время. Появятся пешеходная дорожка к мосту, а на нем самом - ограждение.

Чтобы малые суда из лодочной станции расположенной в военном санатории могли проезжать под мостом, будет сделано соединение с помощью сходен и железного мостика.

Все сроки будут соблюдены, уже до первого ноября запланирован запуск пешеходного движения по новому мосту.

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Благоустройство Мытищи Строительство
19 октября 2024, 20:27
Спортсмены из Химок стали чемпионами Юношеской футбольной лиги
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Команды спортивной школы «Химки» завершили сезон в Юношеской футбольной Лиге — Центр. Самые младшие участники 2009 года рождения стали чемпионами турнира.

Спортсмены забрали золото турнира под руководством тренера Александра Сергеева. Завершающие соревнования провели 12 октября на стадионе «Новые Химки». Ребята из местной команды встретились с «Витязем» из Подольска. Победителями турнира футболисты выходили еще за четыре тура до его окончания. Торжественную церемонию закрытия сезона Юношеской Лиги провели в этот же день. Теперь команде представит городской округ в финале, который состоится в Сочи с 20 по 30 октября.

Напомним, что самые перспективные ребята из школы олимпийского резерва могут попасть в составы профессиональных футбольных клубов.

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Спортсмены Химки
19 октября 2024, 19:57
Пешеходную дорожку к амбулатории обустроили в поселке Барвиха
пресс-служба администрации Одинцовского г. о.
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Пешеходную дорогу от дома № 27 в поселке Барвиха до местной амбулатории обустроили в Одинцове. Ее протяженность составляет 190 метров.

Качество выполненных работ оценил глава Одинцовского округа Андрей Иванов.

«Еще один объект в Барвихе, который делался силами частного инвестора - это пешеходная дорожка от дома № 27 до Барвихинской амбулатории. О ней нас давно уже просили жители. Здесь положили новое покрытие, сделали освещение. Работы выполнены качественно», - рассказал Андрей Иванов.

Вместе с тем вблизи дороги установили современное светодиодное освещение. В общей сложности - восемь фонарей.

Напомним, что в Подмосковье продолжается строительство тоннеля к Путилковскому шоссе. Его открытие запланировано на май–июнь 2025 года. Об этом губернатор Подмосковья Андрей Воробьев написал в своем Telegram-канале.

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Одинцово Благоустройство Дороги

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