Врип главы Химок Елена Землякова провела личный прием жителей

Выездная встреча сотрудников администрации Химок с жителями - это возможность обсудить все интересующие вопросы лично. Так, ременно исполняющий полномочия главы Елена Землякова выслушала просьбы граждан заасфальтировать дорогу в одной из деревень округа, установить счетчики в жилом доме, оказать помощь с капитальным ремонтом квартиры после затопления.

«Вместе с коллегами зафиксировали заявки и пожелания. Вопросы разные, будем работать над их решением», - поделилась она.

Участие во втором выездном приеме администрации приняли 35 человек. Жители традиционно высоко оценили формат. Следующая встреча состоится 5 февраля в школе № 22 в Сходне по адресу: улица Первомайская, дом № 33.