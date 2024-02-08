Врип главы Дзержинского рассказал Андрею Воробьеву о планах округа на 2024 год

«Я несколько месяцев назад посещал Дзержинский, провел встречи и в школе, и в поликлинике, затем на флагманском предприятии „Союз“. Обсудили ряд очень чувствительных вопросов - выезд из Дзержинского, новые школы, капитальный ремонт, строительство нового стадиона - все то, что действительно необходимо для улучшения качества жизни родного вам города», - сообщил Воробьев.

Дзержинский ждут значительные перемены в 2024 году. По словам Пака, в округе откроют долгожданную школу № 7, а также капитально отремонтируют гимназию № 5.

«Свою работу мы выстаиваем исключительно на диалоге с жителями. Наша цель - поднять благосостояние округа в части доходов, создать комфортную городскую среду, чтобы люди увидели перемены», - подчеркнул врип главы.

Еще одна важная тема - благоустройство округа. Сейчас в Дзержинском продолжается преображение сквера имени Громцева. Работы планируют завершить уже в этом году. Модернизация коснется и стадиона «Орбита». По словам Пака, жители просили построить новый ФОК с ледовой ареной. Уже есть потенциальный инвестор, который готов построить спортивный объект.

Вопрос доступности медицины также остается на контроле. В Дзержинском поэтапно приводят в порядок городскую больницу. Кроме того, в 2024 году завершится обновление взрослой поликлиники - на данный момент готовность объекта превысила 50%.

Андроник Пак рассказал Воробьеву и о модернизации системы ЖКХ. В округе запланирован капремонт теплосетей и сетей водоснабжения, а также реконструкция ВЗУ № 1 и № 3, а в 2026 году в Дзержинском приступят к обновлению канализационного коллектора.

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