13 октября 2024, 15:07

Врио главы Волоколамска Наталья Козлова провела инспекцию дворов на улице Энтузиастов

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Временно исполняющая полномочия главы Волоколамского округа Наталья Козлова провела инспекцию дворовых территорий многоквартирных домов № 35 и 36 на улице Энтузиастов. Поводом для визита стали обращения местных жителей, которые попросили установить прочное и высокое ограждение для футбольной и баскетбольной площадок.

Наталья Козлова сообщила, что место для проведения спортивного досуга находится рядом с автомобильной парковкой и проезжей частью, движение по которой довольно интенсивное. В связи с этим принято решение нарастить уже имеющееся здесь ограждение не позднее, чем к началу следующего игрового сезона.

Кроме того, Наталья Юрьевна вместе с первым заместителем и директором «Центра развития „Городское хозяйство“ осмотрела территорию у дома № 23 на Рижском шоссе. Одна из жительниц обратилась с просьбой спилить часть деревьев, которые мешают проникновению солнечного света в ее квартиру.

«Деревья на указанной территории хоть и уже взрослые, но не сухие, поэтому решение по вопросу их опиловки будет принято после схода всех жильцов дома», - пояснила Наталья Козлова.

Все эти мероприятия направлены на улучшение качества жизни жителей округа и обеспечение безопасности на спортивных площадках.

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Благоустройство Волоколамск
12 октября 2024, 21:20
Спортсмен из Серпухова завоевал золото на первенстве Подмосковья по самбо
Медиасток.рф
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Спортсмен Евгений Сычев одержал победу на первенстве Подмосковья по самбо среди юношей и девушек в возрасте 16-18 лет, прошедшем 5 октября в Реутове. Он завоевал золотую медаль в весовой категории свыше 98 килограммов.

Евгений тренируется в секции «Дзюдо/самбо» при «Спортивной школе „Ока“ в Пущине, где под руководством опытных тренеров он развивает свои способности и достигает новых высот в спорте. Его победа стала ярким событием турнира, который собрал более трехсот участников из 46 округов Московской области.

Отметим, что по итогам соревнований будет проведен отбор на первенство Центрального Федерального округа, которое состоится в ноябре. Победа Евгения Сычева - это не только личное достижение, но и вдохновение для других молодых спортсменов региона.

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Спортсмены Серпухов
12 октября 2024, 21:14
Первый этап чемпионата России по авиационным гонкам прошел в Серпухове
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На аэродроме «Дракино» в Серпухове стартовал первый этап чемпионата России по авиационным гонкам. Это крупнейшее спортивное событие проходит в два этапа.

Первый этап включает соревнования в поршневом классе и классе летательных аппаратов массой до 115 килограммов с реактивным двигателем, а второй этап состоится в Калужской области, где будут проводиться соревнования в реактивном классе и дисциплине «высший пилотаж на реактивных самолетах».

Проект «Русские авиационные гонки» направлен на демонстрацию выдающихся достижений российского спорта, мастерства пилотов и отличных характеристик спортивных самолетов. Задача каждого участника - максимально быстро пройти трассу, пролетая через все воздушные ворота в заданной последовательности и избегая штрафных очков.

Авиационные гонки требуют от пилотов высочайших навыков, так как соревнования проходят на предельно малой высоте. В поршневом классе используются российские самолеты Як-55 и Су-26, а также их модификации. В реактивном классе задействованы учебно-тренировочные самолеты L-29, L-39 и СР-10.

В чемпионате участвуют четыре команды из Москвы, Московской области, Ивановской области и Республики Крым. Соревнования показали не только мастерство пилотов, но и технические возможности современных российских самолетов.

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Спортсмены Серпухов
12 октября 2024, 21:14
Семейный фестиваль-парад детских колясок прошел в Серпухове
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В Московской области проходит АпиФорум, который объединяет пчеловодов со всей России и стран ближнего зарубежья. Одним из самых ярких событий форума стал семейный фестиваль-парад детских колясок «Пчелиная семья».

В парке имени Олега Степанова собрались креативные и яркие семьи, чтобы продемонстрировать свои оригинальные идеи и зарядиться положительными эмоциями. Участники также смогли продегустировать лучшие образцы продукции пчеловодства, представленные на мероприятии.

Опытные пчеловоды продолжают делиться своим уникальным теоретическим и практическим опытом. Сегодня в рамках форума прошли лекции для жителей по актуальным вопросам отрасли, включая факторы, влияющие на качество меда. Также были проведены мастер-классы и обмен актуальными методиками по фитотерапии.

Завтра состоится заключительный день АпиФорума и конкурса «Лучший мед России 2024». В программе запланированы конференция и лекция от ведущих апитерапевтов страны, а также специалистов по качеству меда. Участников ожидает торжественное награждение победителей конкурса, выступления творческих коллективов и выставка-дегустация лучших медов России.

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Серпухов
12 октября 2024, 19:22
Спортсмен из Мытищ стал двукратным чемпионом мира по грэпплингу
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Георгий Гутюм, 17-летний спортсмен из Мытищ, вернулся домой, завоевав две золотые медали чемпионата мира по грэпплингу. Соревнования проходил в Астане, Казахстан.

Домой Георгий Гутюм вернулся с двумя золотыми медалями чемпионата мира по грэпплингу. Он рассказал, что в первый день пришлось сражаться в пяти боях, что было не так просто. Георгий не дал ни одного шанса своим соперникам.

Путь молодого чемпиона из Мытищ начался с бальных танцев, но в шесть лет он решил заняться борьбой. Новый вид спорта захватил его, и благодаря целеустремленности и поддержке близких Георгий начал завоевывать свои первые победы.

Старший тренер академии грэпплинга Андрей Столяров отметил, что Георгий Гутюм с юного возраста проявлял стойкость духа и упорство не только на тренировках, но и в учебе.

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Спортсмены Мытищи Золото

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