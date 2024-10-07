ВРИО главы Котельников посетил крупнейший в РФ завод по производству салатов

На предприятии ежедневно производится до 60 тонн продукции, которая поступает в гипермаркеты и рестораны по всей стране. На заводе трудится порядка 600 человек, среди которых немало местных жителей, а также трудовые династии, насчитывающие до четырех поколений, которые посвятили свою жизнь компании «Белая Дача».

Михаил Соболев отметил верность и преданность сотрудников своему делу, подчеркнув важность вклада компании в развитие региона. В ходе визита с руководителем группы компаний «Белая Дача» Виктором Александровичем Семёновым были обсуждены планы по строительству новых заводов по обработке и упаковке салатов в различных регионах России. Также обсуждалось размещение собственных теплиц на юге страны, где выращивается около 50 разновидностей салатов.

Благодаря системной работе компаний холдинга создается полный цикл собственного российского производства: от выращивания салата до его упаковки и доставки до потребителя. Это не только укрепляет позиции компании на рынке, но и вносит значительный вклад в развитие агропромышленного комплекса России.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».