28 февраля 2024, 15:09

Временный мост на месте обрушившегося открыли в деревне Кутьино под Подольском

Мария Андрюхина
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В деревне Кутьино под Подольском открыли временный мост на месте старого обрушившегося. Его установили за три месяца по поручению губернатора. Протяженность переправы составила 78 метров.

По словам директора «Мосавтодора» Алексея Трутнева, на мосту обустроили пешеходную зону. На открытии объекта присутствовал глава округа Григорий Артамонов.

«Работы по временному мосту завершены. Сейчас приступаем к проектированию основной конструкции, готовим новый проект с расчетом, что по будущему мосту смогут ездить не только автобусы малого класса, но также среднего, а возможно, и большого», - сказал он.

Открыть основной мост планируют до конца года.

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Подольск Дороги Ремонтные работы
28 февраля 2024, 15:57
Регоператор «ЭкоЛайн-Воскресенск» провел уникальный мастер-класс по разделению отходов
пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области
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Более тысячи жителей и гостей спортивного Воскресенска приняли участие в увлекательной игре по разделению отходов во время уникального мастер-класса «ЭкоХоккей». Его проведение организовал региональный оператор по обращению с ТКО «ЭкоЛайн-Воскресенск» в сотрудничестве с АНО «ЭкоСпорт», сообщили в Министерстве ЖКХ Подмосковья.

Мероприятие состоялось 25 февраля в парке культуры и отдыха «Москворецкий» в рамках праздника «Зима! Шайба! Парк!», посвященного любимому виду спорта жителей и гостей города. Это была пятая годовщина экологической версии игры в хоккей, которая стала традицией на городских мероприятиях.

Более 200 человек приняли участие в этом году. Участники игры должны были не только попасть точно в цель, но и правильно определить вид отходов на шайбе и в какой контейнер их следует отправить.

Участники игры в «ЭкоХоккей» улучшили свои знания о сортировке и переработке отходов, проведя время на свежем воздухе и получив памятные сувениры от организаторов.

Система раздельного сбора отходов в Подмосковье стала доступной каждому жителю с контейнерами для сухих отходов, предназначенных для переработки. На данный момент в Воскресенском кластере установлено более 3,3 тысячи контейнеров для раздельного сбора.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

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ЖКХ Переработка
28 февраля 2024, 15:57
Экологические уроки о пользе сортировки мусора провели в школе № 1 в Электростали
МинЖКХ МО
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Еще в пяти классах электростальской школы № 1 прошли экоуроки, организованные региональным оператором «Хартия». Ребятам рассказали, зачем сортировать мусор, откуда берутся твердые коммунальные отходы и как правильно утилизировать старые батарейки

В Министерстве ЖКХ Подмосковья сообщили, что уроки прошли 28 февраля. Занятия с ребятами провели специалисты регионального оператора «Хартия» - эта компания работает в 12 городских округах Ногинского кластера.

Пятиклассникам рассказали, откуда берутся твердые коммунальные отходы, какой мусор можно переработать, а какой пригоден только для компостирования. Специалисты рассказали о способах переработки отходов, которые применяются в России сейчас. Отдельно затронули тему утилизации отходов повышенного класса опасности.

Школьники узнали, что сортировка мусора начинается с простой домашней кухни. Ведущая подсказала, как организовать пространство так, чтобы разделять отходы было удобно. Ребята слушали внимательно, задавали много вопросов и делились опытом разделения отходов в их семьях.

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Школы ЖКХ Школьники Переработка Электросталь
28 февраля 2024, 15:42
Мастер-класс по лепке из глины провели для детей с ОВЗ в Лобне
Медиасток.рф
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Мастер-класс «Работа с живым материалом» прошел в творческой мастерской «Тайны Чародеев» в Лобне. Участниками стали воспитанники Центра помощи семье и детям «Дмитровский» и их родители. Они слепили сувениры из глины.

Занятие провели сотрудники творческой студии и специалисты семейного центра из отделения реабилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. Они рассказали интересные факты о глине и ее видах, а после помогли участникам мастер-класса сделать сувениры в виде голубков.

По словам организаторов, творческий досуг позволяет ребятам и их родным интересно провести время и пообщаться друг с другом.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий на каждый день. Сейчас там можно найти активности на Масленицу.

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Дети Лобня Инвалиды
28 февраля 2024, 15:39
Производитель строительных материалов в Дмитрове улучшит показатели благодаря нацпроекту
Пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области
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Дмитровская компания «Деке Экстружн» присоединилась к национальному проекту «Производительность труда». Предприятие является одним из лидеров российского рынка материалов для загородного домостроения и планирует улучшить свои показатели.

В Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области рассказали, что на предприятии уже прошло первое совещание с экспертами Регионального центра компетенций. Они будут оказывать поддержку и консультировать сотрудников.

С помощью нацпроекта компания планирует улучшить показатели на участке производства труб и желобов водосточных систем. Задача: сократить время протекания процесса на 10%, уменьшить незавершенное производство на 10%, увеличить выработку на рабочих местах на 10%.

«Деке Экстружн» специализируется на производстве и продаже строительных материалов. С 2005 года холдинг производит товары для внешней отделки загородных домов: виниловый сайдинг, полимерные фасадные панели, водосточные системы из ПВХ, гибкую битумную черепицу.

Чтобы стать участником национального проекта, необходимо подать заявку через портал Производительность.рф.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности помощи бизнесу.

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