Временный мост через Пахру появится в Подольске в феврале

«Через реку Пахру обустроят временный мост для восстановления транспортной связи деревень Кутьино, Булатово и Дубровицы. Работы проведут оперативно - до конца февраля», - указали в сообщении.

По данным ведомства, с 25 ноября для жителей деревни Кутьино на маршруте № 65 запустят новую дополнительную схему, которая будет проходить через село Ознобишино и поселок Щапово.

«Восстановление постоянного моста завершат до конца 2024 года. В настоящее время продолжаются изыскательские работы», - резюмировали в Минтрансе.

Обрушение автомобильного моста через реку Пахру в деревне Кутьино городского округа Подольск произошло 10 ноября. В результате травмы получила женщина, которая ехала по мосту на автомобиле. У нее диагностировали перелом ноги и ребер. По факту ЧП возбудили уголовное дело о халатности.