Временную выставку картин организуют в музее «Новый Иерусалим» в Подмосковье
В художественном музее «Новый Иерусалим» в Московской области пройдет временная выставка картин «Формула Руси». Сейчас учреждение ищет ее организатора, соответствующее извещение о проведении конкурса опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок. Об этом сообщили в региональном комитете по конкурентной политике.
На выставке презентуют от 100 до 250 экспонатов. Это будут картины в технике масляной живописи на холсте, графике, деревне и других. Экспозицию разместят на минус первом этаже в шести залах общей площадью три тысячи квадратных метров.
«Исполнителю нужно будет подготовить проектную документацию, разработать графический стиль экспозиции, выполнить монтажные работы, транспортировку экспонатов и организовать мультимедийное оформление выставки», - уточнили в комитете.
Контракт оценили в 26,4 миллиона рублей. Заявки будут принимать до 7 ноября.
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