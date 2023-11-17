Временное исполнение полномочий главы Волоколамска возложили на Наталью Козлову

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Бывший руководитель округа Михаил Сылка сложил полномочия по собственному желанию.

Он обратился к жителям , поблагодарив их за поддержку и доверие на протяжении пяти лет.

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С субботы, 18 ноября, Наталья Козлова приступит к временному исполнению обязанностей главы городского округа. Решение об этом приняли в Совете депутатов.

В Волоколамском округе новый руководитель. Временное исполнение полномочий возложили на Наталью Козлову - заместителя главы администрации. Ранее Михаил Сылка завершил работу по собственному желанию в связи с переходом на новую должность.