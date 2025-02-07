Врачи в Мытищах разработали приложение для измерения уровня сахара в крови

Центр в Мытищах тестирует новейшие технологии по лечению редких детских заболеваний, которые потом внедряют все врачи Подмосковья. Одной из последних разработок стало мобильное приложение, которое позволяет юным диабетикам следить за уровнем сахара в крови и контролировать количество введенного инсулина. Программу разработали сотрудники отделения эндокринологии.

«Спасибо вам, что заботитесь о самом важном - о здоровье подрастающего поколения», - поблагодарила врачей Юлия Купецкая.

Научно-исследовательский клинический институт детства признали одним из лучших в России. Это единственный центр в стране, где дети могут получить медицинскую помощь полного цикла: от профилактики и диагностики сложных заболеваний до реабилитации и санаторного лечения.