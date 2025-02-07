07 февраля 2025, 18:07

Врачи в Мытищах разработали приложение для измерения уровня сахара в крови

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В преддверии Дня российской науки глава Мытищ Юлия Кулецкая посетила научно-исследовательский клинический институт детства подмосковного Минздрава. Руководителю муниципалитета представили новое мобильное приложение для юных пациентов с сахарным диабетом.

Центр в Мытищах тестирует новейшие технологии по лечению редких детских заболеваний, которые потом внедряют все врачи Подмосковья. Одной из последних разработок стало мобильное приложение, которое позволяет юным диабетикам следить за уровнем сахара в крови и контролировать количество введенного инсулина. Программу разработали сотрудники отделения эндокринологии.

«Спасибо вам, что заботитесь о самом важном - о здоровье подрастающего поколения», - поблагодарила врачей Юлия Купецкая.

Научно-исследовательский клинический институт детства признали одним из лучших в России. Это единственный центр в стране, где дети могут получить медицинскую помощь полного цикла: от профилактики и диагностики сложных заболеваний до реабилитации и санаторного лечения.

Мытищи Медицина
07 февраля 2025, 17:59
Пассажиры «Мострансавто» оплатили 3,5 млн поездок по карте «Тройка» с января
АО "Мострансавто"
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С начала года пассажиры «Мострансавто» совершили более 3,5 миллиона поездок по карте «Тройка». Это на 35% больше, чем за аналогичный период в 2024 году.

В среднем, в будни по «Тройке» совершают более 125 тысяч поездок в день, в выходные - свыше 77 тысяч. Чаще всего проезд оплачивают этой картой в Люберцах, Балашихе и Долгопрудном. В Минтрансе Подмосковья напомнили, что при оплате «Тройкой» действует система скидок: чем больше поездок за 30 дней, тем дешевле каждая следующая. После 10-й транзакции скидка увеличивается на 7%, а после 51-й - достигает максимальных 35%.

Кроме «Тройки» проезд в автобусах «Мострансавто» можно оплатить банковской картой, картой «Стрелка» или социальной картой. Всего компания обслуживает более 1,4 тысячи маршрутов.

Автобусы Карта «Тройка»
07 февраля 2025, 17:48
Очистные сооружения построят для ЖК «Белый Град» в Мытищах в 2025 году
Главгосстройнадзор МО
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Инспекторы стройнадзора Московской области проверили возведение очистных сооружений для жилого комплекса «Белый Град» рядом с деревней Челобитьево в Мытищах. Застройщиком выступает компания «СЗ „ФОРТУНА“.

Сейчас готовность объекта составляет 20%, рабочие занимаются возведением монолитного резервуара. Проектом предусмотрено строительство подземного накопительного резервуара объемом 3,3 тысячи кубометров и очистных сооружений для дождевой воды с производительностью 50 литров в секунду, а также установка ультрафиолетового обеззараживания «UDA 50».

Все оборудование поставляется в готовом виде и монтируется на месте. Также объект оборудуют системой охранной сигнализации, которая передаст сигнал в диспетчерский пункт при попытке проникновения. Завершить строительство планируется в четвертом квартале 2025 года.

Автобусы Карта «Тройка»
07 февраля 2025, 17:45
Фестиваль ГТО среди трудовых коллективов пройдет в Подольске в феврале
Пресс-служба физической культуры и спорта Московской области
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Региональный фестиваль ГТО пройдет в Подольске 16 февраля. В нем примут участие сильнейшие трудовые коллективы Подмосковья.

​Как рассказали в региональном Минспорте, в соревнованиях примут участие те команды, которые успешно прошли муниципальный отбор. Лучшие коллективы представят области на всероссийском уровне.

В программу войдут стрельба из электронного оружия, наклон вперед на гимнастической скамье, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, подъем туловища, подтягивания или рывок гири.

В состав команды могут входить спортсмены от 25 до 59 лет, которые работают в организациях Подмосковья.

Турнир пройдут на базекомплекса \"Заречье\" в Подольске в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».

​Следите за новостями министерства физической культуры и спорта Московской области в Telegram и VK.

Спортсмены Подольск
07 февраля 2025, 17:27
Показ документального фильма «Дети войны» прошел в школе № 3 в Волоколамске
Волоколамская №3
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В школе № 3 в Волоколамске отметили памятную дату — День юного героя-антифашиста. Учащимся представили литературно-музыкальную композицию «Война вошла в мальчишество мое» и показали цикл документально-художественных фильмов «Дети войны».

День юного героя-антифашиста отмечается в России 8 февраля. Он посвящен 80-летию Победы и юным защитникам, которые в годы Великой Отечественной войны боролись с захватчиками.

«Война вошла в мальчишество мое» - так называется литературно-музыкальная композиция, которую ученикам 4а и 3в классов школы № 3 представила сотрудник Волоколамского центра культуры и творчества «Родники» Елена Сидорова. Она показала цикл документальных фильмов, где пожилые люди рассказывали про свое детство, которое проходило в годы Великой Отечественной войны. Ветераны вспоминали муки концлагеря, разведку, блокаду Ленинграда.

«В классах стояла абсолютная тишина. Взоры детей были просто прикованы к экрану. Было видно, что ребята потрясены», рассказала Елена Сидорова.

Елена Александровна прочитала рассказы о войне, написанные Сергеем Алексеевым и Юрием Яковлевым, а также стихи Юлии Друниной и Юрия Воронова.

Сильное впечатление произвел клип, в котором Тамара Гвердцители исполняет драматическую песню о детях войны. Ученица Варвара прочитала стих о блокадном Ленинграде.

Оба мероприятия прошли в рамках федерального межведомственного проекта «Культура для школьников».

Школы Войны Волоколамск

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