13 июля 2024, 07:03

Врачи Солнечногорска помогли пациенту восстановиться после инсульта

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В Солнечногоской областной больнице 51-летнему мужчине диагностировали инсульт. Его положили в палату интенсивной терапии, а спустя неделю — в отделение реабилитации. Сейчас пациент готовится к выписке.

В реабилитационном отделении мужчина прошел комплексное лечение. Он занимался на экзо-скелете, выполнял упражнения на развитие мелкой моторики, посещал процедуры физиотерапии. Сейчас у него восстановилась подвижность руки и ноги, появилась чувствительность. Мужчина начал самостоятельно передвигаться с тростью.

«Больших успехов удалось добиться за месяц реабилитации. Мужчина полностью адаптирован к бытовым потребностям. Безусловно, во многом такому регрессу неврологической симптоматики способствовало раннее начало реабилитации и достаточно молодой возраст пациента. Первый этап реабилитации для него начался еще в палате интенсивной терапии», - рассказал заведующий отделением реабилитации Андрей Патрунин.

Мужчину скоро выпишут. Ему предстоит третий этап реабилитации, процедуры пройдут в Андреевской поликлинике.

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Здравоохранение Солнечногорск
13 июля 2024, 07:54
Еще четыре компании вошли в состав Торгово-промышленной палаты Балашихи
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Итоги седьмого фестиваля бизнеса подвели предприниматели Балашихи на заседании в торгово-промышленной палате. К списку членов палаты присоединились четыре организации, три компании из состава вышли.

Так, новым резидентом палаты стала организация «Аскон-Металл», которая выпускает стальные трубы и обечайки. Производство расположено на Носовихинском шоссе. Руководство «Аскон-Металл» считает, что членство в Торгово-промышленной палате Балашихи поможет компании развиваться быстрее.

«Мы работаем с толщиной стенки 4-50 миллиметров и с диаметрами изделий от 460 до 2 700 миллиметров. Наша компания поставляет корпусы для дальнейшей обработки, например, на сушильные барабаны. У нас закупают детали, которые потом используют для дальнейшей переработки изделий под ключ. Мы стараемся роботизировать производственные процессы, оборудование, потому что это исключает ошибки, человеческий фактор», - рассказала генеральный директор и учредитель компании «Аскон-Металл» Ирина Кононенко.

На встрече также выбрали председателя комитета по экологии и природопользованию при Балашихинской торгово-промышленной палате. Им стал гендиректор компании «Экорешения» Алексей Корчуганов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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Бизнес Балашиха
13 июля 2024, 07:23
Выездной прием администрации Химок провели в микрорайоне Подрезково
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Выездная встреча жителей Химок с сотрудниками администрации прошла в микрорайоне Подрезково. На мероприятии обсудили вопросы ЖКХ, благоустройства территорий, социальной поддержки населения.

Более 40 обращений от горожан рассмотрели специалисты ведомств.

Так, житель микрорайона Игорь Мальцев попросил навести порядок в придомовой территории.

«Я обратился по поводу благоустройства тротуаров и пешеходных дорожек возле дома. Специалисты приняли мое обращение, мы все обсудили. Очень надеюсь, что к работам приступят совсем скоро. Такой формат встреч мне понравился, можно решить все проблемы практически возле дома», - рассказал Игорь Мальцев.

Всего в Химках с начала года прошло 28 выездных встреч горожан с представителями администрации. Следующая встреча состоится в Старых Химках. Она пройдет в школе № 30 с 16:00 до 20:00.

Напомним, что ранее Андрей Воробьев встретился со старостами нескольких муниципалитетов Подмосковья. Это была уже второе расширенное собрание с его участием.

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Благоустройство ЖКХ Химки
12 июля 2024, 23:27
Боксерский поединок Минеева и Исмаилова пройдет в Одинцове 20 июля
Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
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Вечер профессионального бокса пройдет 20 июля на Live Арене в Одинцове. В главном поединке сразятся Магомед Исмаилов и Владимир Минеев.

Как пояснили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, зрители в 10 странах мира увидят главный бой, который пройдет по правилам профессионального бокса в формате восьми раундов по три минуты. Всего в программе турнира запланировано девять поединков. Увидеть поединок своими глазами смогут более 11 000 зрителей арены в Одинцове.

Всего боксеры встречались на ринге дважды. В первый раз в 2018 году поединок закончился вничью, а второй бой в 2021 году выиграл Минеев, отправив Исмаилова в нокаут.

Начнется бой в 18:00 по московскому времени.

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Одинцово Спортсмены Бокс
12 июля 2024, 23:06
Глава Солнечногорска провел выездной прием населения в ДК «Выстрел»
пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
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Глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков вместе с профильными заместителями, начальниками управлений и специалистами провел выездной прием жителей. Главное внимание уделили теме ЖКХ.

С жителями микрорайона Выстрел обсудили обновление котельной и инженерных сетей.

«Мы с командой заместителей занимаемся глобальным обновлением объектов коммунальной инфраструктуры по всему городскому округу. У людей, конечно же, возникает много вопросов, поэтому мы стараемся как можно чаще встречаться лично и отвечать на волнующие их темы. Жители оценили такой формат и попросили, чтобы подобные встречи проходили хотя бы раз в месяц», - рассказал Михальков.

Во второй части встречи собравшиеся смогли лично обратиться к главе с предложениями, вопросами и идеями по темам ЖКХ, благоустройства и капремонта домов. Также обсудили вывоз коммунальных отходов, назначение управляющих компаний, обустройство детских игровых площадок.

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Благоустройство ЖКХ Солнечногорск

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