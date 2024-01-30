«Врачи сделали все, что можно». Стало известно о состоянии ребенка из Подмосковья с перерубленным коляской пальцем

«В больнице разговаривали с лечащим врачом. Сейчас сделали все, что можно: восстановили сустав, натянули сухожилие. Мы ждем - должна восстановиться кровеносная система. Девочка в больнице с папой, мы с ней общались. К счастью, ребенок не очень понял, что происходит. Сказала: „Я спала, мне починили пальчик“. Состояние, слава богу, хорошее», - говорит Татьяна.

ЧП случилось в Одинцовском городском округе, в поселке ВНИИССОК. Алиса гуляла на улице с мамой и папой. Внезапно коляска с младшей сестрой застряла в снегу, и девочка попыталась помочь вытащить ее. В этот момент люлька внезапно сложилась и упала на колеса всем своим весом, перерубив палец державшего ее ребенка.

Очевидцы вызвали скорую помощь и приложили снег к ране. Вскоре ребенка с ампутированным пальцем доставили в МОДКТОБ, где хирурги пришили конечность.

Спустя два дня после ЧП врачи отмечают жизнеспособность пальца на перевязке, но о полном восстановлении говорить пока рано. Ребенок получает противовоспалительную, антибактериальную и сосудистотропную терапию. Специалисты и родители ждут, когда полностью восстановится кровоток.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии детского госпиталя в Красногорске этим летом. Ежегодно здесь смогут проходить лечение и обследование около 15 тысяч юных пациентов.

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