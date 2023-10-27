Врачи Щелковского перинатального центра спасли пациентку с многократным переплетением пуповин

В Щелковский перинатальный центр поступила 24-летняя женщина, беременная двойней, с регулярными схватками на сроке 33 недели. Пациентку сразу же направили в операционную, где врачи перинатального центра провели ей кесарево сечение. Во время хирургического вмешательства специалисты выявили многократное сплетение пуповин малышей.

Заведующий акушерским физиологическим отделением Павел Тевосян подчеркнул, что благодаряя слаженной работе сотрудников больницы удалось спасти малышей - на свет появились две девочки весом около двух килограммов каждая.

«Так как дети родились раньше положенного срока, они были переведены в отделение реанимации новорожденных для дальнейшего лечения», - добавил Павел Тевосян.

Он отдельно отметил, что даже однократное сплетение пуповин является опасным явлением, которое может сопровождаться значительной компрессией, то есть сдавливанием сосудов. Это может привести к внутриутробной гибели плода.

Напомним, в Московской области работает интернет-портал «Стань мамой в Подмосковье». На нем размещена вся необходимая информация для женщин, готовящихся к родам.

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