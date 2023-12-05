Врачи Пушкинской больницы спасли слух юной пациентке

После поступления в больницу девочка жаловалась на снижение слуха. Врачи провели необходимые диагностические процедуры и выявили инородное тело в слуховом канале юной пациентки.

Выяснилось, что ребенок в поисках тишины использовал кусочек пластилина в качестве «беруш». Проблему это не решило, однако извлечь его самостоятельно девочка и ее родители не смогли.

Заведующий лор-отделением Пушкинской больницы Богдан Кулешов подчеркнул, что за помощью семья обратилась лишь спустя три года.

«Инородное тело мы сразу же извлекли, причем без анестезии. Ребенок даже воскликнул от удивления: „Я слышу!“», - поделился Богдан Кулешов.

На сегодняшний день девочка уже выписана из больницы и чувствует себя хорошо. Больше она не намерена проводить сомнительные эксперименты.

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