10 августа 2024, 10:26

Врачи поликлиники в Котельниках провели выездное обследование жителей

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Врачи «Котельниковской городской поликлиники» встретились с жителями микрорайона Белая Дача. Всем желающим измерили артериальное и глазное давление, уровень сахара и сатурацию. После — рассказали о нововведениях в учреждении.

Помимо обследования, врачи рассказали жителям о записи к узким специалистам, вызове врача на дом, диспансеризации и нововведениях. В Котельниках идет цифровизация здравоохранения. В учреждении появляется новое оборудование. Продолжается строительство единой городской поликлиники на 400 посещений.

«Встречи в таком формате необходимы жителям, потому что не все доходят до больницы. Не каждый человек, особенно старшего поколения, может записаться через электронную систему. Поэтому, когда мы приходим на встречу, можно в неформальной обстановке задать вопросы», - сказала заместитель главы администрации городского округа Котельники Елена Дорошенко.

Подобные выездные встречи проходят в городском округе регулярно. Все полученные обращения взяты на контроль.

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Врачи Поликлиники Котельники
10 августа 2024, 10:51
Поликлинику на 400 посещений в смену в Котельниках откроют в 2025 году
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В городском округе Котельники продолжается строительство единой поликлиники на 400 посещений в смену на улице Кузьминской. Срок сдачи объекта — первый квартал 2025 года.

Глава городского округа Котельники Сергей Жигалкин, профильные заместители и врачи приехали на объект. Подрядчик почти завершил работы на фасаде, установил остекление и витражи. Смонтированы внутренние сети холодного и горячего водоснабжения, а также теплоснабжения. Сейчас специалисты обустраивают фундамент для блочной трансформаторной подстанции и благоустраивают территорию: устанавливают ограждение, укладывают тротуары и проезды. Продолжается внутренняя отделка.

«В городском округе Котельники строятся социально-значимые объекты: не только школа на 2000 мест и образовательный комплекс, но и поликлиника. Мы с нетерпением ждем ее открытия», - сказал глава городского округа Котельники Сергей Жигалкин.

Поликлиника рассчитана на 22 тысячи человек. Помощь будут оказывать и детям, и взрослым. В здании также предусмотрены дневной стационар и диагностическая лаборатория.

Объект строят в рамках государственной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и национального проекта «Здравоохранение».

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Строительство Поликлиники Котельники
09 августа 2024, 22:20
Почти 50 спортсменов и работников сферы физкультуры наградили в Балашихе
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Дня физкультурника отметили в Балашихе. Лучшие спортсмены, тренеры и коллективы получили награды и благодарственные письма.

В обновленном физкультурно-оздоровительном комплексе стадиона «Труд» собрались люди, неравнодушные к спорту. В зале работники физической культуры и выдающиеся спортсмены Балашихи. Все они получили награды в преддверии профессионального праздника - Дня физкультурника.

«У нас в Балашихе очень серьезные и давние спортивные традиции. И сегодня благодаря поддержке нашего президента и нашего губернатора у нас есть возможность делать все для того, чтобы эти традиции насыщались новыми идеями, новыми объектами, такими, как вот этот прекрасный спортивный комплекс. За последние пять лет не менее семи новых спортобъектов появилось на территории Балашихи. Сейчас в капитальном ремонте находится стадион „Орион“. Но самое главное, что на всех этих объектах работают настоящие профессионалы. Я от всей души вас поздравляю, желаю новых побед», - сказал глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

Свой профессиональный праздник уже 75 лет отмечают тренеры и спортсмены. В округе работает больше 70 клубов и секций. Почти 300 тысяч жителей округа ведут активный образ жизни. И каждый год сотни спортсменов Балашихи привозят в родной город победы с всероссийских и международных соревнований.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что стадион «Авангард» в Коломне откроют после ремонта осенью.

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Спортсмены Балашиха
09 августа 2024, 20:48
День физкультурника отметили в семейном центре в поселке Обухово
Медиасток.рф
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В Семейном центре помощи семье и детям в поселке Обухово Богородского городского округа прошли «Веселые старты», приуроченные ко Дню физкультурника. Мероприятие, организованное молодогвардейцами, стало настоящим праздником для подрастающего поколения, подчеркивающим важность здорового образа жизни.

Депутаты Богородского округа Павел Волнов и Ольга Попова также внесли свой вклад в праздник, передав центру спортивный инвентарь, включая баскетбольные и футбольные мячи, бадминтон, гантели, прыгалки и спортивные коврики.

Дети с большим энтузиазмом принимали участие в эстафетах и соревнованиях, играли в хоккей с мячом и активно проявляли свои спортивные навыки. Праздник стал не только возможностью для физической активности, но и способом самовыражения и самосовершенствования для ребят.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что стадион «Авангард» в Коломне откроют после ремонта осенью.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Праздники Дети Богородский
09 августа 2024, 19:59
Жители Химок почтили память летчика-героя Виктора Талалихина
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Памятную акцию провели на Аллее Героев в Химках. Мероприятие было приурочено к 81-й годовщине легендарного ночного тарана вражеского бомбардировщика, который совершил советский летчик Виктор Талалихин.

Мероприятие провели в рамках патриотического проекта «Химки. Успех в единстве поколений». Историк Александр Титенюк рассказал присутствующим о героизме Виктора Талалихина и о том, какую важную роль сыграл его подвиг в битве за Москву.

«Важно помнить о подвигах наших героев не только в дни памятных дат. Сегодня, когда наши солдаты вновь сражаются с нацизмом, примеры мужества и самопожертвования особенно важны. Виктор Талалихин ценой своей жизни защитил небо столицы, став символом стойкости и героизма для многих поколений», - рассказала Инна Монастырская.

Заместитель Главы городского округа Николай Батышев напомнил жителями о необходимости помнить историю страны. Он отметил, что подвиги времен Великой Отечественной войны откликаются жителям современной России.

Патриотическому воспитанию молодежи и памяти о героях Великой Отечественной войны в Химках уделяют особое внимание. Жители округа могут изучить литературу 1940-х годов, посмотреть экспонаты музеев и услышать рассказы ветеранов из первых уст на портале виртуального музея «Химки 1941-9145: Все для фронта, все для Победы!» Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Химки Патриотизм

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