Врачи поликлиник ответили на вопросы жителей Мытищ на тематическом приеме граждан

За неделю в Подмосковье выставили на торги 91 объект недвижимости. Больше всего из них — в Ступине, Истре и Подольске.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Подмосковья, в Ступине с начала года реализовали 73 земельных участка. Сейчас на торгах доступно еще 110. Так, жители могут преобрести шесть соток в поселке Малино.

В Истре в этом году продали или сдали в аренду 46 объектов, сейчас доступно еще 99.

Ознакомиться со всеми лотами региона можно на портале ЕАСУЗ.

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