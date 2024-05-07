Врачи Подмосковья поддержат акции «Свеча Памяти» и «Стена Памяти»

Врачи-дерматовенерологи также активно вовлечены в акции, такие как «Свеча Памяти», «Георгиевская ленточка» и «Стена Памяти». Они посещают военные мемориалы и памятники, чтобы лично поздравить ветеранов и выразить им свою признательность за подвиг, совершенный в то время.

«Этот праздник наполняет наши сердца гордостью за великие свершения предков, их мужество и стойкость», - подчеркнула главврач МОККВД Юлия Матушевская.

Медики напоминают, что проявить почтение к героям Великой Отечественной войны можно, присоединившись к всероссийским акциям и городским мероприятиям.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил ветерана труда с 85-летним юбилеем.

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