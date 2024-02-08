Врачи подмосковного онкодиспансера приняли участие в выставке-форуме «Россия» на ВДНХ
Врачи Московского областного онкологического диспансера поучаствовали в Международной выставке-форуме Россия на ВДНХ. В этом году в онкодиспансере откроется факультет по «Сестринскому делу», где будущие специалисты смогут пройти практику.
По словам заместителя главного врача по медицинской части Николая Уразовского, сотрудники онкологического центра будут рады поделиться знаниями и опытом с молодыми специалистами.
«Задачами основной профессиональной образовательной программы выступает создание благоприятной среды, обеспечивающей необходимые условия для образования и будущего трудоустройства выпускников», - рассказал Уразовский.
В 2023 году в онкодиспансере прошли практику более 30 студентов из Москвы, Московской области, Курска, Смоленска и Рязани.
Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».