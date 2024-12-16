Врачи подмосковного центра крови рассказали о пользе чая перед донацией

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Первым преимуществом чашки чая перед сдачей крови становится его способность улучшать циркуляцию. Теплый напиток способствует расширению кровеносных сосудов, что облегчает и ускоряет процесс заборки крови.

По словам врача-трансфузиолога Ольги Макаровой, чай богат антиоксидантами, которые способствуют укреплению здоровья и иммунной системы. Потребление сладкого чая перед донацией повышает общее самочувствие донора и помогает подготовить его организм к этой процедуре.

Также она отметила, что чай положительно воздействует на нервную систему, создавая комфортную атмосферу и улучшая психоэмоциональное состояние до сдачи крови.

Кроме того, чашка чая перед донацией помогает поддерживать оптимальный уровень жидкости в организме, что критически важно для успешного процесса сдачи крови.