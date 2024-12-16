16 декабря 2024, 17:12

Врачи подмосковного центра крови рассказали о пользе чая перед донацией

Медиасток.рф
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Чай, один из самых древних напитков, часто употребляют на завтрак для бодрости и перед сном для расслабления. Специалисты Московского областного центра крови объяснили, почему сладкий чай является идеальным напитком для доноров и как он влияет на кровь и нервную систему.

Первым преимуществом чашки чая перед сдачей крови становится его способность улучшать циркуляцию. Теплый напиток способствует расширению кровеносных сосудов, что облегчает и ускоряет процесс заборки крови.

По словам врача-трансфузиолога Ольги Макаровой, чай богат антиоксидантами, которые способствуют укреплению здоровья и иммунной системы. Потребление сладкого чая перед донацией повышает общее самочувствие донора и помогает подготовить его организм к этой процедуре.

Также она отметила, что чай положительно воздействует на нервную систему, создавая комфортную атмосферу и улучшая психоэмоциональное состояние до сдачи крови.

Кроме того, чашка чая перед донацией помогает поддерживать оптимальный уровень жидкости в организме, что критически важно для успешного процесса сдачи крови.

Здравоохранение Медицина
16 декабря 2024, 17:26
Тринадцать новых автобусов передадут Ленинскому округу до конца 2024 года
Пресс-служба администрации Ленинского городского округа
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Дополнительный транспорт поступит в каждый муниципалитет Подмосковья.  Больше всего автобусов получат Одинцовский округ — 27, Домодедово — 21, Балашиха — 16 и Ленинский — 13.

На оперативном совещании с главами муниципалитетов губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион активно участвует в федеральной программе обновления автобусного парка. Кроме того, по новому соглашению с Москвой часть пересекающих МКАД маршрутов перейдет под контроль столичного департамента транспорта. «Задача - увеличить количество автобусов, которые идут к МЦД», - отметил губернатор.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик сообщил, что на маршруты в Подмосковье до 31 декабря выйдут 304 новых автобуса. 104 из них уже получены, а остальные поступят до 25 декабря.

Ленинский округ в 2024 году получил 57 автобусов. Руководитель муниципалитета Станислав Каторов рассказал, что новые транспортные средства распределят по маршрутам с учетом просьб жителей округа. Дополнительные автобусы появятся на маршрутах № 367, 471, 1020 и 1224к.

Автобусы Ленинский округ
16 декабря 2024, 17:09
Лучшие проекты Подмосковья определили на архитектурном фестивале в Москве
Мособлархитектура
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Фестиваль «Лучший проект Подмосковья» прошел в Москве. В его рамках назвали победителей в ключевых номинациях — общественных, социальных, жилых и промышленных зданий. В этом году из 100 заявок эксперты отобрали 17 призеров.

«Основная задача конкурса „Лучший проект Подмосковья“ - выявление и поощрение лучших архитектурных решений. Фестиваль задает новую качественную планку проектирования, демонстрирует потенциал регионального развития и вдохновляет профессиональное сообщество на создание качественной среды», - отметила главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

В номинации «Общественные здания и комплексы» победителей сразу двое: АБ-РДНК с реконструкцией музейного комплекса «Мелихово» и бюро WALL с реконструкцией здания в центре Черноголовки.

«В нашей работе мы стремились не просто восстановить объекты, но буквально прикоснуться к истории. Когда в ходе реставрации одного из зданий мы сняли слои штукатурки и обоев, то обнаружили настоящие свидетельства прошлого - надписи начала прошлого века», - прокомментировала руководитель бюро АБ-РДНК Наринэ Тютчева.

Победителем в номинации «Социальная инфраструктура» стал проект второй очереди многофункционального образовательного комплекса имени Примакова в Одинцове. Работы выполнило Архитектурное бюро «Студия 44».

Лучшим решением в номинации «Жилая многоэтажная недвижимость» стал многоэтажный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями в Одинцове. Проект реализовало бюро «ЛабваПро». В номинации «Промышленная недвижимость» первое место занял проект наземно-подземного гаража-стоянки № 6 в Химках. Его представило архитектурное бюро «Май Архитекст».

Фестивали Архитектура
16 декабря 2024, 17:07
Андрей Воробьев рассказал о запуске новых производств в Подмосковье
Константин Семенец
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Компании из Индии, Китая, Турции, Таиланда, Узбекистана и других стран реализуют новые инвестиционные проекты в Московской области, включая важные импортозамещающие производства. О строительстве заводов, а также о развитии экспорта рассказал губернатор Андрей Воробьев в интервью телеканалу «Россия 24».

«У нас три самых больших сухих порта. Это контейнерные терминалы, которые имеют большую возможность и хотят развить еще больший потенциал, чтобы на экспорт отправлять все, что представляет интерес в Китае и других странах. Это критически важно. Мы обеспечиваем особый климат сопровождения бизнеса и видим результат», - сказал Воробьев.

В Подмосковье поддержка инвесторов является приоритетом. Бизнесу помогают получить все необходимые разрешения и техусловия, избавляют от любых проявлений бюрократии. Все процедуры и согласования проводят в цифре, а это совсем другие скорости принятия решений. В итоге компания тратит меньше средств, быстрее запускает объект и получает больше шансов на прибыль.

«Экономика - всему голова, это хорошо известно. Наши ОЭЗ работают, делают роботы, микрочипы, все, что связано с микроэлектроникой, авиастроением. Одна из самых мощных индустриальных площадок откроется у нас в декабре 2025 года в Ленинском округе. Там мы работаем с „Росатомом“ и другими передовыми компаниями, которые заточены под инновационные продукты. Я очень надеюсь, что все получится», - рассказал губернатор.

Значимый вклад в развитие экономики Подмосковья вносят иностранные инвесторы.

«Одна китайская компания сейчас производит автомобили вместо „Мерседеса“. Другая ведущая компания в следующем году запустит производство роботов на конвейерной линии. Очень важный партнер у нас из Узбекистана. Это производство подшипников. Нам приятно, что у нас будет такое предприятие», - добавил Воробьев.

Развивается также пищевая промышленность. Регион, например, демонтирует рост производства сыра и овощей закрытого грунта.

Экспорт Андрей Воробьев Бизнес Заводы Экономика Промышленность
16 декабря 2024, 17:04
Фестиваль духовного пения хоров и ансамблей Подмосковья прошел в Дмитрове
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На площадке гимназии «Дмитров» в 14-й раз состоялся фестиваль духовного пения школьных хоров и ансамблей Московской области «Пойте Господу всея земля…». На сцене выступили 220 учащихся школ региона.

Организовало фестиваль Московское областное общественное движение творческих педагогов «Исследователь» и коллектив гимназии «Дмитров». Выступающие исполнили произведения православных авторов, посвященные Богу. Также зрители услышали песни светских композиторов и поэтов о Святой Руси, Отчизне и ветеранах.

В составе жюри были педагоги музыкальных школ, регенты церковных хоров и священнослужители. Они оценивали звучность, сценическую культуру, сложность репертуара, чувство ритма, артистизм и выразительность конкурсантов.

Собравшихся поприветствовали директор гимназии Олеся Лебедева, председатель Союза православных женщин Московской области Светлана Тягачева и благочинный Дмитровского церковного округа Афанасий Чорногуз.

Помимо этого, ученики гимназии подготовила к мероприятию две экспозиции: «Рождественский имбирный пряник» и фотовыставку «Благолепие православного храма».

Фестивали Дмитров конкурсы

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