Врачи перинатального центра в Подмосковье научились спасать зрение недоношенных детей
Около трех лет специалисты Московского областного перинатального центра проводят особую процедуру для спасения зрения недоношенных или страдающих ретинопатией малышей. Заболевание, вызванное неправильным развитием органов зрения у недоношенных младенцев, может привести к полной слепоте, сообщили в Минздраве Подмосковья.
Благодаря методике интравитреального введения лекарства в глазные яблоки в центре добились успехов.
«С начала года в нашем центре проведено лечение 86 пациентов с хорошим клиническим результатом. Только на этой неделе трем малышам было проведено лечение по методике интравитреального введения лекарственного препарата пролиферации сосудов,» - заявил заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных центра Максим Кондратьев.
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