Врачи оказали помощь пострадавшим при пожаре в Королеве

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Как рассказал заведующий хирургическим отделением Владимир Гончаров, сейчас пациенты находятся под наблюдением врачей.

«К нам в больницу поступили три человека, пострадавших при пожаре в многоквартирном доме, случившимся сегодня утром. Все пациенты получили необходимую первую помощь, были обследованы и сейчас их наблюдают врачи», - сказал он.

По словам соседки пострадавших, огонь распространился быстро, но его смогли оперативно потушить благодаря слаженной работе пожарных. Квартира выгорела полностью.

«В 08:31 пожар локализован, в 08:37 открытое горение ликвидировано, в 08:47 все потушено. Работало восемь пожарных расчетов. Погибших нет, пострадавших - три человека, эвакуировано 18 человек, расселение не требуется», - сказал глава округа Сергей Иванов.

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