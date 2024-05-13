Врачи НИКИ детства высадили сиреневую аллею вместе с пациентами с мукополисахаридозом

«Давно у нас сложилась такая традиция - от сирени Победы к дню осведомленности о мукополисахаридозе 15 мая. Такие сады есть Екатеринбурге и Краснодаре, в Крыму, во многих федеральных медицинских центрах растут наши сиреневые сады. Теперь такой сад украшает и НИКИ детства», - рассказала мать ребенка с МПС Снежана Митина.

В Министерстве здравоохранения Московской области рассказали, что вылечить болезнь невозможно, но маленьким пациентам помогает ферментозаместительная терапия.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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