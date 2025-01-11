Врачи НИКИ детства рассказали об опасности метапневмовируса

Вирус наиболее опасен для детей и пожилых людей. У этой категории пациентов он может вызвать пневмонию, бронхит или бронхиолит. Помимо этого, у людей, страдающих бронхиальной астмой, он может быть виновником ее обострения. В остальных случаях заболевание протекает легко, поэтому специфического лечения нет.

«Метапневмовирус не является новым, он давно существует среди других вирусов, с которыми мы сталкиваемся в сезон ОРВИ. По своим клиническим проявлениям он похож на легкую респираторно-вирусную инфекцию. Его симптомы такие же, как и у других простудных заболеваний: насморк, кашель, затрудненное дыхание и повышение температуры», - отметила директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Как правило, заболевание передается воздушно-капельным путем. Пациентов лечат от него, как при обычной простуде: снижают температуру и используют сосудосуживающие средства.

«Чтобы снизить риск заражения метапневмовирусом, необходимо соблюдать правила личной гигиены и избегать контактов с больными людьми», - посоветовала врач-инфекционист НИКИ детства Ольга Кандоба.

Несмотря на то, что специальной терапии от метапневмовируса нет, врачи призывают не заниматься самолечением и при появлении первых симптомов обращаться к специалистам.