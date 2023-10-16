Врачи НИКИ детства предупредили жителей Подмосковья об опасности зимних аллергенов

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«Нужно быть осторожными в быту: клещи домашней пыли, перхоть домашних животных, а также плесень на поверхностях влажных помещений - все это может вызвать обострение аллергических заболеваний», - рассказала заведующая отделением аллергологии и иммунологии НИКИ детства, врач аллерголог-иммунолог Екатерина Никонова.

Отделение аллергологии и иммунологии на бае института открылось в январе этого года. Во время школ бронхиальной астмы, аллергического ринита и атипического дерматита специалисты рассказывают детям и их родителям о контроле заболевания.

«Наша задача не только подобрать терапию, но и рассказать о правильном использовании ингаляционных устройств, чтобы лекарство доходило туда, куда нужно», - добавила Никонова.

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