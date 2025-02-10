Врачи НИКИ детства предупредили об опасности гаджетов при эпилепсии

Заболевание может развиться у человека в любой момент, но зачастую первые симптомы заметны уже в раннем возрасте.

«Триггерами, которые потенциально могут вызвать приступы у детей с эпилепсией, могут стать: стресс, недостаток сна, ранний подъем, мигающий свет и громкие звуки. Также некоторые пищевые предпочтения, например, злоупотребление кофеином или пропуск приема пищи, могут влиять на риск возникновения приступа», - отметила директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

По ее словам, приступ может спровоцировать просмотр телевизора более 1,5 часов, сидение за компьютером или игра в гаджеты, поэтому в этих случаях необходимо делать перерывы на 10-15 минут каждые полчаса.

Заведующая отделением медицинской реабилитации НИКИ детства, врач-невролог Марина Шведова призвала не паниковать, если у кого-то из окружения вдруг начался приступ.

«Засеките время начала приступа, уберите рядом стоящие предметы, уложите ребенка на спину, подложив под голову что-то мягкое. Освободите от тесной одежды и обеспечьте доступ свежего воздуха. Поверните голову набок, для того чтобы язык, слюна или рвотные массы не попали в дыхательные пути», - отметила медик.

После этого следует вызвать скорую помощь. Важно помнить, что в такие моменты нельзя сковывать движения человека или разжимать ему зубы.

Сотрудникам детского сада или школы, которые посещает ребенок с заболеванием, необходимо сообщить о диагнозе и объяснить, как правильно реагировать.

У 75% детей, которые вовремя начали терапию, приступы полностью прекращаются. Некоторые по прошествии времени смогут полностью отменить прием препаратов.