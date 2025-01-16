Врачи НИКИ детства предупредили об опасности дубайского шоколада

Эндокринолог НИКИ детства Мария Симакова предупредила о двух основных рисках употребления дубайского шоколада. Во-первых, необычные ингредиенты могут вызвать аллергическую реакцию, особенно у тех, никогда ранее не пробовал подобные продукты. Во-вторых, повышенная калорийность десерта может привести к избыточному потреблению калорий.

Специалисты напоминают, что детям до трех лет следует полностью исключить сладости из рациона, включая и дубайский шоколад. Для дошкольников суточная норма сахара не должна превышать 30 граммов. Учитывая высокое содержание сахара в составе дубайского шоколада, детям рекомендуется ограничиться одним-двумя кусочками.

Врачи НИКИ детства рекомендуют родителям тщательно оценить возможные риски перед тем, как предложить ребенку этот модный десерт, поскольку экзотические компоненты могут стать причиной нежелательных реакций организма.