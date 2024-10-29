29 октября 2024, 14:06

Врачи НИКИ детства осмотрели еще 9 тысяч пациентов в передвижных комплексах

Медиасток.рф
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Мобильный комплекс НИКИ детства совершил 120 выездов с начала года. Специалисты осмотрели почти девять тысяч ребят из отдаленных сел и деревень.

Врачи НИКИ детства проводят осмотры юных пациентов с тяжелыми патологиями в мобильных комплексах. Осмотры позволяют выявить заболевания и вовремя начать лечение.

«Всего с начала года мобильный комплекс совершил 120 выездов, в ходе которых врачи осмотрели почти девять тысяч детей. Из них 660 были направлены в наш институт для прохождения более углубленной диагностики», - сказал глава института Нисо Одинаева.

В состав бригады входят пульмонолог, аллерголог, гастроэнтеролог, эндокринолог и другие специалисты. Комплекс оборудован современным оборудованием для диагностики, это аппараты УЗИ, ЭКГ и лаборатория.

Больницы Врачи
29 октября 2024, 15:03
Показ фильма о Марине Цветаевой пройдет в библиотеке в Лобне 31 октября
Пресс-служба администрации г.о. Лобня
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Жителей Лобни пригласили посетить центральную библиотеку. 31 октября в учреждении будет организован просмотр драмы «Зеркала».

Фильм режиссера Марины Мигуновой рассказывает о событиях 1911 года, когда молодая Марина Цветаева в Крыму встретила гимназиста Сергея Эфрона, который стал главной любовью ее жизни.

«В воздухе витают революционные настроения, но начинающей поэтессе нет до этого дела - она спешит жить, любить и творить», - рассказали организаторы показа о настроении картины. Цветаеву и Эфрона поджидали вперед трудные испытания и личные трагедии. Им пришлось выбирать между эмиграцией и Отечеством.

Главные роли в фильме исполнили Виктория Исакова, Виктор Добронравов и Роман Полянский.

Мероприятие начнется в 16:00 по адресу: улица Чехова, 5. Вход на кинопоказ свободный.

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Лобня Кино
29 октября 2024, 14:57
Более 1,4 миллиона человек посетили парки Подмосковья на прошлой неделе
Министерство благоустройства Московской области
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Подмосковные парки посетили более 1,4 миллиона человек на прошлой неделе. Многие там предпочли отдохнуть в выходные.

«На территории Московской области расположены 194 парка культуры и отдыха, а также восемь каруселей, установленных по программе губернатора. Парки на прошедшей неделе стали одной из самых главных точек притяжения у жителей и гостей региона», - отметил заместитель председателя правительства Московской области - министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Самыми посещаемыми парками на прошлой неделе стали «Пехорка» в Балашихе, городской парк в Пушкино, парк Мира в Мытищах, парк Толстого в Химках, и парк «Фабричный» в Истре.

Отдых Благоустройство Мытищи Химки Балашиха Парки
29 октября 2024, 14:56
Более 11 семей из Лобни приняли участие в квест-игре
Пресс-служба администрации г.о. Лобня
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Увлекательное мероприятие для школьников и их родителей провели в средней школе № 7 в Лобне. В игровом квесте «Я и моя семья» участвовали 11 команд из разных учебных заведений города.

Для семейных команд подготовили множество интересных испытаний, которые поджидали их на станциях игры. Папы, мамы и их дети должны были показать умение действовать слаженно и быстро, принимать оперативные решения, проявить творческие способности, смекалку, ловкость и эрудицию.

Все участники квеста успешно справились с заданиями, но лучше всех это удалось команде лицея «Музыкальная семейка». Семьи из средней школы № 8 и лицея также вошли в тройку призеров.

Целью игры, организованной в рамках Года семьи, было укрепление семейных отношений и развитие навыков взаимодействия.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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Отдых Лобня Семья
29 октября 2024, 14:26
Детскую площадку обустроили на Молодежной улице в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Новый игровой городок установили во дворе дома № 68 по Молодежной улице в Химках. Помимо этого, рабочие благоустроили придомовую территорию.

Совсем скоро подышать свежим воздухом с ребенком жители смогут и вечером: специалисты обещают наладить на территории яркое освещение.

«Площадку мы ждали давно, и вот в этом году нам поставили новую. Мы очень рады, и деткам нравится. Единственное, что хотелось бы больше освещения», - поделилась химчанка Наталья Жучкова.

Современная площадка отвечает всем нормам безопасности: прорезиненное покрытие и специальные колпачки для болтов на элементах городка защищают от повреждений самых маленьких горожан.

«Тематику детской площадки выбрали сами жители. Новая игровая зона соответствует всем требованиям и нормам безопасности», - поделился муниципальный депутат Евгений Иноземцев.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Дети Химки

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