Врачи НИКИ детства обследовали более 90 юных пациентов на выездном приеме в Дмитрове
Врачи научно-исследовательского института детства Министерства здравоохранения Московской области провели выездной прием в Дмитрове. Они обследовали более 90 детей.
Это уже шестой выездной прием специалистов НИКИ детства в Дмитрове с начала года. Юных пациентов обследуют кардиологи, гастроэнтерологи, неврологи и другие врачи. По словам медиков, в Дмитровском округе у детей чаще всего встречаются болезни сердца.
При этом около 10% юных пациентов обычно направляют на дообследование и лечение. В этот раз 12 детей пройдут дополнительные осмотры в региональных клиниках.
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