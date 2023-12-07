Врачи НИКИ детства обследовали более 90 юных пациентов на выездном приеме в Дмитрове

Это уже шестой выездной прием специалистов НИКИ детства в Дмитрове с начала года. Юных пациентов обследуют кардиологи, гастроэнтерологи, неврологи и другие врачи. По словам медиков, в Дмитровском округе у детей чаще всего встречаются болезни сердца.

При этом около 10% юных пациентов обычно направляют на дообследование и лечение. В этот раз 12 детей пройдут дополнительные осмотры в региональных клиниках.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о программе стандартизации медицинских стационаров Московской области.

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